WNBA anuncia planejamento para iniciar a temporada de 2020 em julho

Após várias reuniões com a Associação Nacional de Jogadores de Basquete Femininas (WNBPA), a WNBA anunciou, nesta segunda-feira, planos para iniciar a temporada 2020. A liga está finalizando uma parceria que tornaria a IMG Academy em Bradenton, Flórida, a casa oficial da temporada 2020, destacada por um cronograma competitivo de 22 jogos da temporada regular, seguidos por um formato tradicional de playoff.

A partir de julho, a IMG Academy será o lar de cada uma das 12 equipes da liga e servirá como um único local para campo de treinamento, jogos e moradia. "A principal prioridade continua sendo a saúde e a segurança de jogadores e funcionários, e a liga está trabalhando com especialistas médicos, especialistas em saúde pública e funcionários do governo em um conjunto abrangente de diretrizes para garantir que os protocolos e proteções médicos adequados estejam em vigor", disse um comunicado da WNBA.

Devido à situação da pandemia, a liga e os jogadores continuarão a revisar os protocolos de saúde e segurança adequados e farão as alterações necessárias no plano antes de chegar ao local para o início do campo de treinamento e durante toda a temporada.

"Estamos finalizando um plano de início de temporada para aproveitar o tremendo momento gerado na liga durante a entressafra e usamos os princípios orientadores de saúde e segurança dos jogadores e equipe essencial para estabelecer protocolos necessários e extensos", disse a comissária da WNBA, Cathy Engelbert. "Continuaremos a consultar especialistas médicos e autoridades de saúde pública, bem como jogadores, proprietários de equipes e outras partes interessadas, à medida que avançamos em nosso plano de execução. E, apesar das perturbações causadas pela pandemia global em nossa temporada, a WNBA e sua Assembleia de Governadores acreditam fortemente em apoiar e valorizar as atletas de elite que jogam na WNBA e, portanto, os jogadores receberão seu salário e benefícios completos durante o evento. Temporada de 2020."

Ao longo deste formato de temporada único, em que todos as jogadoras estarão no mesmo lugar, ao mesmo tempo, pela primeira vez na história da liga, a WNBA "se baseará no seu compromisso com a justiça social e apoiará as atletas a lançar uma ousada plataforma de justiça social como um plano de ação para promover mudanças impactantes, mensuráveis e significativas".