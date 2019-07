WNBA suspende jogadora por dez jogos sob acusação de violência doméstica

A ala Riquna Williams, do Los Angeles Sparks, foi suspensa por dez jogos pela WNBA, a principal liga de basquete dos Estados Unidos, equivalente a quase um terço da temporada, por um incidente de violência doméstica.

Williams foi detida em 29 de abril e acusada de dois crimes, um envolvendo uma mulher com quem ela estava em um relacionamento e o outro sobre uma ameaça a outra pessoa com uma arma de fogo. O caso está em andamento na Justiça.

A WNBA disse que conduziu sua própria investigação, incluindo depoimentos de Williams e várias testemunhas, e consultou um painel de especialistas em violência doméstica. Entre outros fatores, a liga explicou ter levado em conta a natureza e a gravidade das acusações, incluindo o envolvimento de uma arma.

"Como uma organização, nós abominamos a violência de qualquer tipo e especificamente levamos as acusações de violência doméstica muito a sério", disseram os Sparks em um comunicado. "Vamos fornecer os recursos que nos são permitidos para ajudar Riquna aprender e crescer a partir desta situação infeliz."

A suspensão, que superou os sete jogos dados a Brittney Griner e Glory Johnson em 2015 por suas prisões por violência doméstica, começará a valer no jogo desta quinta-feira contra o Dallas Wings. Não é, porém, a mais longa da história da liga: a WNBA suspendeu Rhonda Mapps, em 2003, por violar sua política de drogas, em dois anos - ela não voltaria mais a jogar no campeonato.

De acordo com um relatório da prisão, Williams atingiu Alkeria Davis na cabeça e puxou o cabelo em 6 de dezembro. Dois homens disseram aos policiais do condado de Palm Beach que passaram dez minutos tentando pará-la. Quando eles finalmente separaram as mulheres, a jogadora pegou uma arma no seu carro e a apontou para um dos homens, em tom de ameaça.

Davis disse que ela e Williams ficaram juntas por cinco anos e tinham terminado o relacionamento um mês antes. Ela disse às autoridades que considerava a jogadora ciumenta, mas que não tinha sido violenta anteriormente.

A jogadora iniciou seis jogos nesta temporada e tem uma média de 11,5 pontos. Se não apelar da suspensão, poderá participar dos últimos oito jogos do campeonato, começando pelo confronto com o Indiana Fever em 22 de agosto.