Yao Ming confirma aposentadoria da seleção com grande cerimônia em Pequim

PEQUIM - O ex-jogador do Houston Rockets Yao Ming, que na semana passada anunciou sua aposentadoria das quadras, oficializou também seu adeus à seleção nacional chinesa com uma cerimônia solene no Grande Palácio do Povo de Pequim, sede do Legislativo chinês, informou a agência oficial 'Xinhua'.

Yao foi recebido no edifício, habitualmente reservado a visitas de líderes estrangeiros, pela conselheira de Estado Liu Yandong, que disse que o pivô foi "um modelo para a juventude" e um grande embaixador da China no resto do mundo.

O jogador mais alto da NBA, com 2,29 metros, confirmou sua retirada dos Rockets na semana passada em um ato em Xangai, mas na entrevista coletiva posterior não deixou claro se também deixava a seleção chinesa.

Na cerimônia no Grande Palácio do Povo, realizada na noite desta segunda-feira, Yao também foi agraciado com a Ordem Olímpica de Ouro do Comitê Olímpico Chinês.

Yao participou das últimas três Olimpíadas, tendo como melhor resultado as quartas de final em Atenas (2004) e Pequim (2008).