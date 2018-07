Yao Ming desfalcará Houston até o fim da temporada 2010/11 da NBA

O pivô Yao Ming perderá mais uma temporada da NBA por conta de lesão. O chinês sofreu uma fratura por estresse no tornozelo esquerdo e não poderá mais defender o Houston Rockets na edição 2010/2011 da liga americana de basquete.

O prognóstico foi divulgado pelo Houston nesta sexta-feira, depois de um exame de ressonância magnética. Yao Ming, que não joga desde o dia 10 de novembro, poderá ficar afastado das quadras por até dez meses caso seja submetido a uma cirurgia no tornozelo.

Se confirmar o procedimento, o jogador fará sua segunda operação em menos de dois anos. Ele ficou de fora da última temporada por causa de uma cirurgia no pé esquerdo. Um dos maiores ídolos do esporte chinês, Yao Ming joga na NBA desde 2002, sempre pelo Houston Rockets. Nesta temporada, ele disputou apenas cinco partidas, com médias de 10,2 pontos e 5,4 rebotes por jogo.