Zanon convoca Adrianinha e Érika para Copa América

SÃO PAULO - O técnico Luiz Augusto Zanon convocou nesta segunda-feira a seleção brasileira feminina de basquete para a disputa da Copa América e voltou a chamar jogadoras experientes, como Adrianinha, Chuca e Érika, mas ignorou mais uma vez Iziane, afastada da equipe desde as vésperas da Olimpíada de Londres, no ano passado, por problemas disciplinares.

Na primeira fase da preparação para a Copa América, que incluiu a vitoriosa campanha no Campeonato Sul-Americano, Zanon vinha apostando em uma equipe renovada. Agora, porém, para a Copa América, que classificará as três primeiras colocadas para o Mundial de Basquete de 2014, na Turquia, ele trouxe jogadoras veteranas e mais renomadas.

Assim, a armadora Adrianinha, a ala/armadora Karla, a ala Chuca, todas de 34 anos, e a pivô Érika, de 31 anos, que atua na WNBA, estão presentes na lista de convocadas. A outra novidade da relação é a pivô Nadia, que está recuperada de uma fratura no pé esquerdo.

A Copa América de Basquete será realizada entre os dias 21 e 28 de setembro no México. As jogadoras convocadas por Zanon se apresentam nesta terça-feira, às 19 horas, em São Carlos (SP). O Brasil é o atual campeão do torneio, está no Grupo B e vai encarar Argentina, Porto Rico, México e República Dominicana. No Grupo A, estão Canadá, Chile, Cuba, Jamaica e Venezuela. Os dois primeiros colocados de cada chave se classificam às semifinais.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira feminina de basquete:

Armadoras: Adrianinha (Sport Recife), Débora (Americana), Tainá (Ourinhos)

Alas: Izabela (Sport Recife), Jaqueline (Santo André), Joice (Ourinhos), Chuca (Ourinhos).

Alas/armadoras: Karla (Americana), Patrícia (Ourinhos) e Tatiane (Sport Recife).

Pivôs: Clarissa (Americana), Damiris (Americana), Érika (Atlanta Dream/Estados Unidos), Fabiana (São José), Fernanda Bibiano (Ourinhos), Nadia (Americana).