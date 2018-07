Zanon convoca seleção de basquete para amistosos no Canadá

SÃO PAULO - Quatro dias depois de ser eliminado do NBB (Novo Basquete Brasil), o campeonato brasileiro masculino, no qual comandou o time de São José dos Campos, o técnico da seleção feminina de basquete, Luiz Zanon, fez, nesta terça-feira, a primeira convocação do Brasil. Ele chamou 12 atletas para três partidas amistosas contra o Canadá, daqui a um mês, na casa do time adversário.

"É o inicio do trabalho de 2014 visando ao Campeonato Sul-Americano do Equador e o Mundial da Turquia. Com essa convocação estamos dando continuidade ao processo de reformulação que começamos no ano passado com vistas aos Jogos Olímpicos Rio 2016. Além disso, estamos fortalecendo e dando mais experiência internacional ao grupo de atletas selecionáveis", disse Zanon.

O treinador deixou de fora as jogadoras que estão na WNBA: Damiris Dantas e Erika. A principal novidade é a jovem Bianca, pivô de 1,91m do Santo André, que só tem 18 anos. As mais veteranas são as também pivôs Karina (29 anos) e Clarissa (26), além da ala Jaqueline (28).

Os jogos serão realizados na cidade de Edmonton, de 26 a 28 de junho, e fazem parte da primeira fase de preparação da temporada 2014. A apresentação está marcada para o dia 19 de junho, em São José dos Campos. Cinco das 12 convocadas são do time da cidade.

Confira as convocadas:

PIVÔS - Bianca (Santo André), Clarissa (Americana), Fabiana (São José) e Karina (São José);

ALAS - Isabela Ramona (São José), Jaqueline (Santo André), Leila (Rio Claro), Patrícia (São José) e Tatiane Pacheco (Sport).

ARMADORAS - Carina (Brasília), Débora (São José) e Tayna (Sport).