Zanon convoca seleção feminina de basquete sem estrelas da WNBA

O técnico Luiz Augusto Zanon anunciou nesta quarta-feira a convocação da seleção brasileira feminina de basquete para a disputa do Campeonato Sul-Americano, que acontecerá de 14 a 18 de agosto, em Ambato, no Equador. A lista de 14 nomes não conta com as três jogadoras do Brasil que atuam na WNBA - Érika, Damiris e Nádia -, já que a liga norte-americana ainda estará em andamento na época.

No Sul-Americano, os quatro primeiros colocados garantem vaga no Torneio Pré-Olímpico e os três melhores também vão aos Jogos Pan-Americanos de Toronto - ambos serão no ano que vem. Além disso, a competição no Equador serve como preparação para o Mundial da Turquia, que está previsto para acontecer de 27 de setembro a 5 de outubro, quando o Brasil deverá contar com força máxima.

"Vamos iniciar o trabalho de conscientização e filosofia visando os campeonatos de 2014 (Sul-Americano e Mundial). Convocamos um grupo que já vínhamos avaliando e que acreditamos que pode defender o Brasil nesses compromissos. Será um período de treinamento intensivo até o início dos jogos e tenho certeza que as meninas irão representar muito o Brasil", disse Zanon, ao convocar a seleção que começa a treinar no dia 3 de agosto, em São José dos Campos, no interior paulista.

No final de maio, Zanon tinha convocado 12 jogadoras para um curto período de treinos e três amistosos contra o Canadá, nos quais o Brasil somou três derrotas. Em relação à lista anterior, ele fez pequenas mudanças nesta quarta-feira. A pivô Bianca e a lateral Leila não foram chamadas dessa vez, enquanto a armadora Adrianinha, a ala Joice e as alas/pivôs Izabela e Vanessa entraram no grupo.

O Brasil caiu no Grupo B do Sul-Americano, ao lado de Venezuela, Uruguai e Equador. E no Mundial, terá pela frente República Checa, Espanha e Japão. Entre as duas competições, também disputa dois torneios amistosos, nas duas últimas semanas de agosto, em Istambul, na Turquia, e em Limoges, na França, sendo que Zanon utilizará em ambos o grupo convocado nesta quarta-feira.

Confira a lista de convocadas:

Adriana Moisés Pinto - Armadora - 35 anos - América Basquete Recife (PE)

Carina Santos Martins - Armadora - 22 anos - Brasília (DF)

Clarissa Cristina dos Santos - Pivô - 26 anos - Americana (SP)

Débora Fernandes da Costa - Armadora - 22 anos - São José (SP)

Fabiana Caetano de Souza - Pivô - 23 anos - São José (SP)

Isabela Ramona Lyra Macedo - Ala - 20 anos - São José (SP)

Izabela Morais de Andrade - Ala/Pivô - 27 anos - América Basquete Recife (PE)

Jaqueline de Paula Silvestre - Ala - 28 anos - Santo André (SP)

Joice dos Santos Coelho - Ala - 21 anos - São José (SP)

Karina da Silva Jacob - Pivô - 29 anos - São José (SP)

Patrícia Teixeira Ribeiro - Ala - 23 anos - São José (SP)

Tainá Mayara da Paixão - Armadora - 22 anos - América Basquete Recife (PE)

Tatiane Pacheco Nascimento - Ala - 23 anos - América Basquete Recife (PE)

Vanessa Fausto Gonçalves - Ala/Pivô - 19 anos - Santo André (SP)