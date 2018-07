Zanon corta três jogadoras do grupo que treina para o Sul-Americano

SÃO PAULO - O técnico da seleção feminina de basquete, Luiz Augusto Zanon, cortou ontem três jogadoras: a armadora Ariani Souza Silva, de Ourinhos, a ala Leila Zabani, de Americana, e a pivô Fabiana Caetano de Souza, de São José.

O grupo que vai defender a seleção no Sul-Americano de Mendoza, na Argentina, terá as armadoras Débora e Tainá; as alas Carina, Izabela, Jaqueline, Joice, Patrícia e Tatiane e as pivôs Clarissa, Damiris, Fernanda e Franciele.

A competição, que começa no dia 23, classifica as três primeiras colocadas para a Copa América do México, em setembro.