Zanon exalta evolução do Brasil antes de Sul-Americano

A jovem equipe brasileira viveu quase dois meses de preparação para o Sul-Americano, no qual o País defenderá uma longa hegemonia, pois buscará o seu 24.º título invicto do torneio e 14.º consecutivo invicto. Neste longo período de treinos, o Brasil encarou duelos contra duas equipes da WNBA, o Atlanta Dream e o Washington Wizards, e teve pela frente as seleções de Canadá, Porto Rico e China em dois torneios amistosos em solo chinês.

"Para nós foi um crescimento muito grande durante esse período de preparação. Elas (jogadoras) começaram a entender e a perceber a nova ideia que estamos apresentando. Fazendo uma retrospectiva de todo o período eu diria que nos Estados Unidos elas se assustaram um pouco por serem partidas de altíssima referência. Já nos torneios na China estávamos melhores, pois a compreensão delas estava bem mais afinada. As jogadoras conseguiram executar o que está sendo pedido e evoluímos bastante como grupo. Não foi o resultado, mas o comportamento do time que foi bastante satisfatório", avaliou Zanon, em declaração reproduzida pelo site oficial da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

O treinador assumiu o time feminino nacional no final de março e agora vê o Brasil pronto para sua primeira competição oficial sob seu comando, assim como para defender o domínio histórico que exibiu nas outras edições do Sul-Americano.

"Tivemos algumas informações sobre os adversários. Sabemos que o Chile vem com seu melhor plantel e que fez um bom amistoso contra o Paraguai, que estava desfalcada de sua melhor jogadora. Mas acho que o Brasil é a bola da vez e todos os adversários, independentemente do nível, vão querer nos vencer pelo histórico que o País possui em Sul-Americanos. Nosso preparo foi todo para manter essa hegemonia, mesmo com um grupo bastante novo em que o lado emocional ainda não está aflorado, no que diz respeito ao comportamento", completou Zanon.

O Brasil irá integrar o Grupo A desta edição do Sul-Americano. Depois de estrear contra o Chile nesta quarta-feira, o time brasileiro enfrentará o Peru na quinta, às 14h30 (de Brasília), mesmo horário do duelo de sexta contra a Colômbia.

Já o Grupo B da competição contará com Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, sendo que os quatro primeiros colocados do torneio irão garantir vaga na Copa América do México. Esta competição ocorrerá entre 23 a 28 de setembro e vai assegurar aos três melhores países da disputa um lugar no Mundial da Turquia, em 2014.