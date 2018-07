Zanon faz sua primeira convocação sem Érika e Iziane

"Fiz essa convocação com o objetivo de avaliar o potencial e a qualidade dessas jogadoras em jogos de alta referência. Quero analisar o perfil de cada uma delas e ver como se saem em situações difíceis. Teremos pouco tempo de treinamento e essa é a grande oportunidade delas mostrarem seu potencial", declarou o treinador, que neste ano terá pela frente as disputas do Campeonato Sul-Americano na Argentina, de 23 a 27 de julho, e da Copa América no México, de 23 a 29 de setembro.

A convocação tem nomes importantes, como o da ala Damiris, mas não conta com velhas conhecidas da torcida, como a pivô Érika e a ala Iziane, justamente porque o Brasil enfrentará suas equipes. Primeiro adversário do Brasil nestes amistosos, o Atlanta Dream é o time de Érika, enquanto Iziane faz parte do elenco do Washington Mystics.

A lista, aliás, é composta por atletas jovens, sendo que a mais experiente é a ala Jaqueline, de 27 anos. As jogadoras se apresentarão no dia 1.º de maio, em Americana-SP, onde treinarão por dez dias. O embarque para os Estados Unidos está marcado para 11 de maio.

Confira a lista de convocadas da seleção brasileira:

Ariani Sousa Silva - armadora - 23 anos

Carina dos Santos Martins - ala - 21 anos

Clarissa Cristina dos Santos - pivô - 25 anos

Damiris Dantas do Amaral - pivô - 20 anos

Debora Fernandes da Costa - armadora - 21 anos

Fabiana Caetano de Souza - pivô - 22 anos

Franciele Aparecida do Nascimento - pivô - 25 anos

Izabela Morais de Andrade - ala - 26 anos

Jaqueline de Paula Silvestre - ala - 27 anos

Joice dos Santos Coelho - ala - 20 anos

Nádia Gomes Colhado - pivô - 24 anos

Patricia Teixeira Ribeiro - ala - 22 anos

Taina Mayara da Paixão - armadora - 21 anos

Tatiane Pacheco Nascimento - ala - 22 anos