Zanon faz três cortes na seleção feminina de basquete

SÃO PAULO - O técnico Luiz Augusto Zanon confirmou nesta quinta-feira três cortes na seleção brasileira feminina de basquete que se prepara para a disputa do Campeonato Sul-Americano, marcado para acontecer de 23 a 27 de julho, em Mendoza, na Argentina. As jogadoras que deixaram o grupo, após um período de treinos em São Carlos (SP), foram a armadora Ariani Souza Silva, de Ourinhos, a ala Leila Zabani, de Americana, e a pivô Fabiana Caetano de Souza, de São José.

Antes de encarar o Sul-Americano, que dará três vagas para a Copa América do México, em setembro, a seleção brasileira embarca na terça-feira para a disputa de dois torneios de preparação, ambos na China. Nas cidades chinesas de Daqing e Changzhi, entre os dias 5 e 12 de julho, o Brasil jogará duas vezes contra as mesmas equipes: Canadá, Porto Rico e China.

"Todas as jogadoras foram muito bem durante os treinamentos. E utilizaremos esses torneios para darmos mais experiência internacional para as meninas, além de avaliarmos o que foi realizado durante a preparação em São Carlos. Iremos observar em situação de jogo as jogadoras que estão indo para a China, com o objetivo de formar o melhor time para o Sul-Americano", afirmou Zanon.

Agora, com os cortes, o grupo do Brasil ficou com as 12 jogadoras para a disputa do Sul-Americano: as armadoras Débora e Tainá; as alas Carina, Izabela, Jaqueline, Joice, Patrícia e Tatiane; e as pivôs Clarissa, Damiris, Fernanda e Franciele. A seleção, porém, não terá suas duas maiores estrelas na atualidade, Érika e Iziane, que estão jogando a WNBA nos Estados Unidos.