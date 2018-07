Zanon pede controle emocional na semifinal contra Cuba

"Temos que manter as situações de controle emocional, de qualidade ofensiva e defensiva, além de imprimir nosso ritmo de jogo. Se fizermos o jogo da forma delas, que é mais cadenciado e individual, podemos ter dificuldades", avaliou Zanon, que elogiou a evolução mostrada pela seleção brasileira na Copa América, mas ressaltou que é preciso manter a concentração na reta final do torneio.

"Vamos com tudo para cima delas, sempre pensando no resultado positivo e na vaga. Só pensaremos em final e título depois que passarmos pelas cubanas", avisou Zanon, que fez uma análise das adversárias. "Sabemos que Cuba é uma equipe fisicamente forte e bastante experiente, que vem com jogadoras importantes, como a armadora Gelis e as laterais Delgado e Valdes, para um jogo de vida ou morte."

As jogadoras prometem manter a concentração. "Eu acho que a equipe está com uma postura muito boa, tanto fora quanto dentro de quadra. Estamos bastante focadas, com o grupo muito fechado, e esse tem sido o nosso diferencial na competição. Temos nossos objetivos e nos unimos para ir atrás deles. Estamos no momento focadas na conquista da vaga para o Mundial", disse a pivô Damiris.