Zanon pretende dar maturidade à equipe em torneio amistoso

Na preparação para o Mundial da Turquia, marcado para começar no dia 27 de setembro, a seleção brasileira feminina de basquete disputa, a partir desta quinta-feira, mais um torneio amistoso. Dessa vez, será um triangular na cidade francesa de Limoges, contra Angola e a anfitriã França. Para o técnico Luiz Augusto Zanon, será uma boa chance de dar mais maturidade ao jovem grupo do Brasil - a média de idade das 12 convocadas é de 24,3 anos.

"Esse torneio na França servirá para nos dar mais experiência contra fortes adversários. Buscaremos vitórias importantes, objetivando a principal competição que é o Mundial. França e Angola são equipes de altíssima referência e que estarão no Mundial. Seguimos procurando o amadurecimento desta jovem equipe, além de dar ainda mais experiência internacional para as jogadoras", disse Zanon, lembrando que as duas rivais também estarão no Mundial da Turquia.

Pela programação em Limoges, Brasil e Angola jogam nesta sexta-feira. No dia seguinte, as angolanas enfrentam a França. E, por fim, brasileiras e francesas fecham a disputa no sábado. Na semana passada, a seleção comandada por Zanon já fez algo parecido, ao participar de torneio amistoso realizado em Istambul, quando ganhou do Canadá e perdeu para Austrália e Turquia.

Por enquanto, a seleção está desfalcada de três importantes jogadoras, Érika, Damiris e Nádia, que estão disputando a WNBA nos Estados Unidos. Por isso mesmo, Zanon valoriza essa fase da preparação, já que tem oportunidade de dar mais experiência ao jovem grupo. No Mundial, o Brasil enfrentará República Checa, Espanha e Japão na primeira fase, com jogos na cidade de Ancara.