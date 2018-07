Zanon vê Copa América como preparação para Olimpíada Com um elenco jovem, com média de idade de cerca de 25 anos, a seleção brasileira feminina de basquete terá na Copa América do México, que começa no próximo dia 21, uma oportunidade de testar a equipe para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Pelo menos é assim que o técnico Luiz Augusto Zanon avaliou.