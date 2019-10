Zion estreia na pré-temporada da NBA com brilho e vitória dos Pelicans

Primeira escolha do último Draft da NBA e um dos mais badalados novatos da história recente da liga, Zion Williamson entrou em quadra pela pré-temporada da liga e se destacou. Na noite de segunda-feira, o jovem, de 19 anos, contribuiu para o triunfo do New Orleans Pelicans por 133 a 109 sobre o Atlanta Hawks, fora de casa.

Zion terminou o duelo com 16 pontos, sete rebotes, três assistências e três roubadas de bola pelos Pelicans, além de ter chamado a atenção com as suas enterradas. Jrue Holiday foi o cestinha da partida com 21 pontos, Brandon Ingram anotou 19 e Nicolo Melli acumulou 11 pontos e oito rebotes pelo time de New Orleans.

Pelos Hawks, DeAndre' Bembry marcou 16 pontos, enquanto John Collins acumulou 13 pontos e cinco rebotes. A estreia oficial de Zion na NBA será em 22 de outubro, quando os Pelicans terão pela frente o Toronto Raptors.

Também pela pré-temporada da liga, o Cleveland Cavaliers derrotou o argentino San Lorenzo por 120 a 89 com 17 pontos de Jordan Clarkson. Mesmo sem alguns dos principais jogadores, como Giannis Antetokounmpo, Eric Bledsoe e Khris Middleton, o Milwaukee Bucks venceu o Chicago Bulls por 122 a 112, como visitante, com 14 pontos de Frank Mason.

O Orlando Magic superou o Detroit Pistons por 115 a 91, fora de casa, com 25 pontos e oito rebotes de Aaron Gordon. E o New York Knicks, também como visitante, derrotou o Washington Wizards por 104 a 99 com Marcus Morris e RJ Barrett anotando 17 pontos cada.