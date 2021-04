Zion Williamson brilha e comanda triunfo dos Pelicans sobre o Philadelphia 76ers

Com show de Zion Williamson, o New Orleans Pelicans desbancou o Philadelphia 76ers por 101 a 94. O ala-pivô terminou a partida com um "double-double" de 37 pontos e 15 rebotes, além de ter distribuído oito assistências, e comandou o triunfo de sua equipe sobre o vice-líder da Conferência Leste da NBA.

A vitória dos Pelicans é valiosa na briga por vaga entre os primeiros que se classificam aos playoffs. Em 11º no Oeste, o time de Louisiana continua na cola do Golden State Warriors. Os Sixers desperdiçaram a oportunidade de reassumir a ponta do Leste, que segue com o Brooklyn Nets, que entra em quadra neste sábado.

Esperava-se que o jogo entre 76ers e Pelicans fosse marcado por um duelo acirrado entre as estrelas Joel Embiid e Zion Williamson. No primeiro tempo, os dois tiveram boa atuação, mas o pivô camaronês pouco fez no segundo tempo e terminou o confronto com 14 pontos. O protagonismo, então, ficou todo com o camisa 1 dos Pelicans, dominante no garrafão e decisivo para o seu time abrir vantagem no último quarto e chegar à vitória.

Mesmo desfalcado de jogadores importantes, como Paul George (poupado), Serge Ibaka, Rajon Rondo e Patrick Beverley, o Los Angeles Clippers fez o dever de casa emplacou a quarta vitória seguida na temporada regular da NBA ao derrotar no Staples Center o Houston Rockets por 126 a 109.

Na terceira posição do Oeste, os Clippers ganharam fôlego na caça ao Phoenix Suns, o vice-líder. Com mais uma derrota na conta, a 38ª em 52 jogos, os Rockets seguem amargando a vice-lanterna da mesma conferência.

Com 31 pontos e oito assistências, Kawhi Leonard foi o cestinha e o nome do jogo. Reggie Jackson registrou 26 pontos e sete assistências e também teve ótimo desempenho pela franquia californiana. Vindo do banco, Nicolas Batum e Terance Mann contribuíram com 17 e 16 pontos, respectivamente. Pelos Rockets, o destaque foi Christian Wood, autor de 23 pontos.

O Denver Nuggets voltou a superar o San Antonio Spurs, agora por 121 a 119, em um embate dramático decidido nos instantes finais. No final, os visitantes tiveram três chances de virar, mas não conseguiram. Fez a diferença a favor da franquia do Colorado mais um "triple-double" de Nikola Jokic em sua carreira.

O pivô sérvio saiu de quadra com 26 pontos, 14 assistências e 13 rebotes e foi determinante para o triunfo. Michael Porter Jr (22 pontos e dez rebotes) e Monte Morris (21 pontos) tiveram excelente participação como coadjuvantes. Derrick White (25 pontos) e DeRozan (24 pontos) se destacaram pelos Spurs.

Ainda sem Giannis Antetokounmpo, e também Khris Middleton, Jrue Holliday, Brook Lopez e Donte DiVincenzo, o Milwaukee Bucks sentiu a falta de suas estrelas e foi derrotado em casa pelo Charlotte Hornets por 127 a 119. Miles Bridges anotou 26 pontos e se destacou no bom jogo coletivo dos visitantes. Nos anfitriões, desfigurados, Jordan Nwora fez 24 pontos e foi quem se saiu melhor.

Jaysom Tatum chamou a responsabilidade, brilhou e foi o grande nome da vitória do Boston Celtics sobre o Minnesota Timberwolves na prorrogação por 145 a 136. O ala anotou impressionantes 53 pontos e ainda contribuiu com dez rebotes na partida.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic 106 x 111 Indiana Pacers

Boston Celtics 145 x 136 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 133 x 129 Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks 120 x 108 Chicago Bulls

New Orleans Pelicans 101 x 94 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 119 x 127 Charlotte Hornets

Denver Nuggets 121 x 119 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 107 x 110 Washington Wizards

Los Angeles Clippers 126 x 109 Houston Rockets

Confira a rodada de sábado da NBA:

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder x Philadelphia 76ers

Utah Jazz x Sacramento Kings

Golden State Warriors x Houston Rockets

Phoenix Suns x Washington Wizards

Portland Trail Blazers x Detroit Pistons