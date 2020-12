Zion Williamson brilha e Pelicans batem o Heat na pré-temporada da NBA

Em sua estreia na pré-temporada da NBA, Zion Williamson, número 1 do Draft de 2019, brilhou na vitória do New Orleans Pelicans sobre o Miami Heat por 114 a 92, na noite de segunda-feira, mesmo jogando na American Airlines Arena, em Miami. Em 27 minutos em quadra, o ala-pivô foi o cestinha do jogo com 26 pontos, além de agarrar 11. Só no primeiro primeiro quarto conseguiu 10 pontos e seis rebotes, já dando indícios do "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) que viria mais tarde.

Brandon Ingram foi a outro a se destacar bastante nos Pelicans. O ala anotou 22 pontos, seis assistências e seis rebotes nos 38 minutos que jogou. Completando a trinca de New Orleans, Lonzo Ball apareceu com 12 pontos, seis assistências e cinco rebotes.

O Heat fez seu primeiro jogo de pré-temporada bastante desfalcado. O atual vice-campeão da NBA não contou com seu principal jogador, Jimmy Butler, além de outros nomes importantes na rotação como Goran Dragic, Kelly Olynyk e Andre Iguodala. Dos que estiveram em quadra, destaques para Tyler Herro com 17 pontos, seis assistências e cinco rebotes e Duncan Robinson com 14 pontos e três rebotes.

Com o esloveno Luka Doncic se destacando mais uma vez, o Dallas Mavericks derrotou fora de casa o Milwaukee Bucks por 128 a 112, no segundo compromisso de ambos pela pré-temporada. As equipes já haviam duelado no último sábado, igualmente em Wisconsin, quando o time texano também venceu (112 a 102).

Doncic foi o destaque da partida. Atuando por somente 29 minutos, o astro assinalou 27 pontos, apanhou oito rebotes e ainda distribuiu quatro assistências. Como sempre, Giannis Antetokounmpo deu as ordens nos Bucks. O grego marcou 24 pontos e completou seu "double-double" com 14 rebotes. Registrando 13 pontos e 6 rebotes, Khris Middleton veio a seguir entre os anotadores do time de Milwaukee.

A quarta noite de pré-temporada teve também a virada do Cleveland Cavaliers sobre o Indiana Pacers por 116 a 106 em que Andre Drummond foi protagonista com 17 pontos, além da vitória do Toronto Raptors sobre o Charlotte Hornets por 112 a 109, com destaque para os primeiros pontos de LaMelo Ball na NBA, além de dois belos passes do badalado calouro.

Para completar, o Memphis Grizzlies ganhou do Minnesota Timberwolves por 123 a 104, mesmo jogando fora de casa, e o Utah Jazz derrotou em casa o Phoenix Suns por 111 a 92.