Zion Williamson lidera Pelicans em vitória e quebra recorde de jovens da NBA

O New Orleans Pelicans é outro time desde que Zion Williamson estreou na NBA. O jovem de 19 anos comandou a equipe na vitória por 116 a 104 sobre o Cleveland Cavaliers e alcançou uma marca expressiva. Ele se tornou o primeiro jogador da história da liga americana com menos de 20 anos a fazer 20 pontos ou mais em dez jogos seguidos.

Na partida, Williamsom anotou 24 pontos, acertando 11 dos 16 arremessos que tentou, mas não foi o cestinha de sua equipe. O posto ficou com o ala all-star Brandon Ingram, dono de 29 pontos. O maior pontuador da partida foi o ala-armador Collin Sexton, dos Cavaliers. Com o triunfo, os Pelicans subiram para a nona posição da Conferência Oeste e ganharam força na briga por uma das oito vagas para os Playoffs da NBA.

No duelo entre vice-líder e terceiro colocado do Oeste, melhor para o Los Angeles Clippers, que derrotou o Denver Nuggets com certa facilidade, por 132 a 103, igualou o número de vitória do rival (40 em 59 partidas), mas não tomou o segundo lugar porque leva a pior no critério de desempate.

O equilíbrio entre defesa e ataque foi o diferencial dos Clippers, além do talento de seus principais jogadores. Quatro em destaque: Paul George, maior pontuador do jogo, com 24 pontos, Kawhi Leonard (19), Montrezl Harrell (18 pontos e 10 rebotes) e Lou Williams (17).

Dono da melhor campanha da NBA, o Milwaukee Bucks continua sobrando na temporada. A franquia de Wisconsin passou com muita facilidade pelo Oklahoma City Thunder, ao vencer por 47 pontos de diferença: 133 a 86. Mais uma vez, o craque da partida foi o grego Giannis Antetokounmpo, que alcançou um "double-double" de 32 pontos e 12 rebotes. Foi a 51ª vitória dos Bucks em 59 jogos - 86,4% de aproveitamento.

Logo atrás dos Bucks está o Toronto Raptors, vice-líder do Leste e que não consegue colar no líder também por acumular alguns tropeços inesperados, como o desta sexta-feira. Em casa, a equipe canadense foi superada por 99 a 96 pelo Charlotte Hornets, que está fora da zona de classificação para os Playoffs.

Para superar o atual campeão da NBA, o time da Carolina do Norte contou com a força do jogo coletivo, com destaque para Devonte' Graham e Terry Rozier, que marcaram 18 pontos cada. Com 24 pontos, Pascal Siakam foi o cestinha da partida e o melhor em quadra pelos Raptors.

O astro Luka Doncic ficou sem presente no seu aniversário. No dia em que completou 21 anos, o armador esloveno viu a sua festa ser estragada pelo Miami Heat, que venceu o Dallas Mavericks por 126 a 118, em Miami.

Doncic teve boa atuação, com 23 pontos, dez assistências e quatro rebotes, mas não foi suficiente para parar a franquia da Flórida, que contou com boas exibições de Jimmy Butler (26 pontos) e Duncan Robinson (24 pontos). O Heat é o quarto do Leste e os Mavericks ocupam o sétimo lugar do Oeste.

Veja os outros resultados dos jogos desta sexta-feira da NBA:

Orlando Magic 136 x 125 Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks 141 x 118 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 101 x 104 Sacramento Kings

Phoenix Suns 111 x 113 Detroit Pistons

Utah Jazz 129 x 119 Washington Wizards

Confira os jogos deste sábado:

New York Knicks x Chicago Bulls

Atlanta Hawks x Portland Trail Blazers

Miami Heat x Brooklyn Nets

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Boston Celtics x Houston Rockets

San Antonio Spurs x Orlando Magic

Phoenix Suns x Golden State Warriors