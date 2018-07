Em casa, Portugal derrota a Dinamarca e se classifica à Eurocopa

O melhor do mundo na atualidade está na Eurocopa de 2016, na França. Nesta quinta-feira, a seleção de Portugal, comandada pelo astro Cristiano Ronaldo, derrotou a Dinamarca por 1 a 0, na cidade de Braga, e garantiu matematicamente a sua classificação à fase final da competição continental. O gol da vitória portuguesa foi marcado por João Moutinho, aos 21 minutos do segundo tempo, em jogada iniciada pelo atacante do Real Madrid.

Com 18 pontos, Portugal já garantiu até a liderança do Grupo I, o único das nove chaves das Eliminatórias com cinco seleções - as outras têm seis países cada. Assim, enfrentará a já eliminada Sérvia, em Belgrado, neste domingo, pela última rodada, apenas para cumprir tabela.

Quem tem muito o que agradecer aos sérvios é a Dinamarca. Mesmo com a derrota para Portugal, os dinamarqueses conseguiram se manter na segunda colocação graças à vitória da Sérvia contra a Albânia por 2 a 0, em Tirana, no jogo cerca de cuidados com a segurança por causa do conflito entre os dois países - o jogo em Belgrado não terminou depois que um drone com uma bandeira nacionalista albanesa sobrevoou o campo, o que provocou uma briga entre os jogadores, além da invasão de campo por torcedores.

Para a fase final da Eurocopa se classificam os dois primeiros colocados de cada grupo e o terceiro vai para uma repescagem. Com 12 pontos, a Dinamarca segue na vice-liderança, mas não joga mais nesta chave. Folga neste domingo, quando a Albânia, em terceiro com 11, enfrenta a já eliminada Armênia fora de casa. Então, os dinamarqueses torcem por um empate ou uma derrota dos albaneses para garantir uma vaga.

AMISTOSO

Em um acordo com a Uefa, a seleção da França, que não disputa as Eliminatórias por ser sede da Eurocopa, realiza amistosos contra os países que estão folgando nas rodadas do Grupo I. Nesta quinta-feira, foi a vez de encarar a Armênia, na cidade de Nice, e com tranquilidade goleou por 4 a 0. Os gols foram marcados por Antoine Griezmann, Yohan Cabaye e Karim Benzema (duas vezes).