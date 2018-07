São Paulo promove mais duas revelações da base ao profissional

O São Paulo tem mais dois jogadores no time profissional. A equipe promoveu nesta sexta-feira dois atletas da base, o zagueiro Lucas Kal e o volante Banguelê. Ambos se juntam no time de cima a Lucas Fernandes como representantes da geração campeão da Libertadores da América, da Copa do Brasil e de outras competições recentes na categoria sub-20.

Os dois foram formados nas categorias de base do São Paulo e na quinta-feira participaram de um jogo-treino contra os reservas do São Paulo. O encontro foi vencido pelo time de garotos por 2 a 0. No dia seguinte, Lucas Kal e Banguelê foram promovidos e estão à disposição do técnico Edgardo Bauza, mas podem ser cedidos à base caso precisem adquirir ritmo de jogo.

"As conquistas na base foram boas não só para a gente, mas para todo o grupo. Nossa equipe batalhou bastante. E com humildade chegamos aqui hoje. Esperamos melhorar e corresponder, porque muitos queriam esta chance", disse o zagueiro Lucas Kal, que está no São Paulo desde os 14 anos. "Estava na expectativa de iniciar esta transição. Felizmente as coisas acontecendo positivamente, e agora vou agarrar a oportunidade para aproveitar da melhor forma", comentou Banguelê.

Nas recentes reformulações no departemento de futebol, os novos dirigentes do São Paulo prometeram dar mais chances para garotos da base. O clube admite estar sem dinheiro para contratar reforços de peso e vê nos jovens a oportunidade de manter um elenco competitivo.