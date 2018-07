20 mil corintianos vão à Gaviões festejar título e 'fim das gozações'

SÃO PAULO - O árbitro apita o fim do jogo em Yokohama e na quadra da Gaviões da Fiel cerca de 20 mil corintianos decretam o “fim” das gozações dos rivais. “Depois da Libertadores, o Mundial no dia 16 do 12 de 2012. "Esta data vai ser eternizada para a gente, agora ninguém tem mais o que falar. Ganhamos tudo”, desabafa Ana Paula, a Nana.

O discurso é o parecido de muitos outros torcedores a seu lado. Pelos celulares, eles descarregavam nos “secadores”, mandam o recado de boca cheia. “Fala ‘brou’, muito prazer, sou o melhor do mundo”, ironiza Xandinho com os amigos que torcem para os rivais. Os outros corintianos a seu lado, então, resolvem gritar o “bicampeão.” “Isso que é time de verdade” e “Aqui tem time”, foram outras provocações.

A festa corintiana na sede da sua maior organizada começou debaixo de chuva, ainda no sábado à noite. Com muito samba e pagode, regada a cerveja e churrasco e claro, gritos de “Vai Corinthians.”

Cerca de meia hora da decisão do Mundial, agora com clima seco, apesar de nublado, a quadra já tinha lotação máxima. A rua da frente, com outro telão, também não cabia mais ninguém. Muitos, então, aventuraram-se a ver a decisão em cima de grades, lajes e telhados ou mesmo sob um caminhão de reportagem. Desafiaram o perigo pelo Corinthians. Um solitário perdeu para o cansaço e dormiu na calçada enquanto a bola rolava. Quem preferiu a rua, não se importou em levar esbarrões ou em desperdiçar muitos lances.

“Cara, não consigo ver nada. Mas se reclamam, vou junto, se gritam uh, ajudo”, brincava Igor Fernandes, de 26 anos, que ao lado da namorada Gabriela Vieira, de 17, sofria para ver um “pedacinho” do telão.

Eles deixaram São Caetano do Sul às 7 horas para ver o jogo. “Hoje, largamos tudo pelo Timão. No sábado viemos na Feijoada, mas preferimos dormir um pouco para acompanhar toda a festa”, afirmou, de bom humor apesar dos “gigantes” na sua frente.

Muitos namorados, famílias com crianças, casais, foram para o “segundo estádio” da final. Lá, cantaram todo o repertório apresentado nos jogos, reclamaram de dois possíveis pênaltis não marcados pelo árbitro turco, xingaram David Luiz, apelidaram Fernando Torres de Souza, atacante corintiano que não fazia gol no clube e pareciam jogar junto com o time do outro lado do planeta. Sinalizadores iluminavam o dia, incessante queima de fogos e o batuque ditavam o ritmo.

No ataque corintiano, muitos “uhs”, não importa onde fosse a bola. Na defesa, um sincronizado “sai zica” a cada lance de perigo. Mãos na cabeça e bicos ou soco no ar serviam de desafogo ao sofrimento.

Numa grande defesa de Cássio ainda na primeira etapa, os torcedores arriscaram um “olê, olê, olê olê, eu sou Corinthians, de coração, eu sou do time que vai ser o campeão,” As milagrosas defesas passavam a sensação que neste domingo a bola não estufaria a rede corintiano, como realmente não o fez.

E, se na primeira etapa o desespero deu a tônica do “corintiano, maloqueiro e sofredor”, como fizeram questão de se intitular, apesar das recentes conquistas, na fase final o clima foi outro.

Mais confiantes, pulavam com mais entusiasmo e explodiram de vez quando Guerrero abriu o marcador. Faltavam pouco mais de 20 minutos para o fim, fora os acréscimos e muitos já faziam questão de comprar a “faixa” do bicampeonato.

Era só torcer para o relógio passar rápido. Muitos já nem queriam saber de olhar para o telão. Preferiam abraçar o companheiro do lado, mesmo sem conhecê-lo.

Alguns ainda chacoalhavam as mãos para secar os lances dos ingleses. Vibravam a cada chutão para o mato e só pararam de cantar aos 46 minutos. O gol de Torres, de cabeça, deixou o Bom Retiro em silêncio por dois eternos segundos. O telão não tinha som.

Logo depois, com a aparição do auxiliar anotando o impedimento, a explosão: “Ai, ai, ai ai, tá chegando a hora” e “bicampeão” já vinham em alto e bom som.

Ainda teve bola na trave de Mata que quase ninguém viu, gente implorando pelo apito final e daí, sim, mais uma “festa na favela.” Abraços, beijos, respiro aliviado.

E claro, provocação. A bateria deixou a quadra da Gaviões para iniciar uma ‘procissão’ pelas ruas do bairro. Muita festa pelo título e um leve tom sarcástico de provocação aos grandes rivais palmeirenses. “Puxa que legal, Palmeiras Série B e Corinthians Mundial.”

Invadiram ruas, desafiaram o trânsito e iniciaram um buzinaço sem destino certo e também sem hora para acabar.