'2015 será diferente', apostam candidatos em eleição do Palmeiras

Após um 2014 de muitas dificuldades dentro e fora de campo, principalmente pela falta de condições financeiras para montar um grande time, a próxima temporada será melhor para o Palmeiras. Quem garante isso são os dois candidatos à presidência do clube, o atual presidente Paulo Nobre e o oposicionista, Wlademir Pescarmona. Para o atual mandatário alviverde, 2014 foi um ano de reestruturação.

"O que me deixa satisfeito é que tenho certeza, falo sem medo, que o próximo presidente pegará um clube melhor do que eu peguei. Caso o sócio decida que eu tenho que ficar mais dois anos, ficarei feliz por poder participar disso. Tenho certeza que o sócio vai saber fazer uma análise criteriosa para ver o que é o melhor para o Palmeiras. Não vou medir esforços para o Palmeiras voltar a ser a Sociedade Esportiva Palmeiras que sempre foi e que muito orgulhou sua torcida", assegurou o dirigente.

Já Pescarmona também acredita em dias melhores, mas ironiza a postura de Nobre, que neste ano já emprestou mais de R$ 130 milhões para o clube. "O presidente Paulo Nobre falou que vamos encontrar um clube muito melhor do que ele encontrou. Espero que sim, afinal, ele emprestou R$ 100 milhões para o clube, então espero que o clube tenha as despesas sanadas, porque senão, não adiantou nada ele emprestar todo esse dinheiro", respondeu o candidato.

A eleição para presidente do Palmeiras será realizada no dia 29 de novembro e será a primeira em que os sócios poderão votar. Por ser algo inédito, no clube existem muitas dúvidas de quem é o favorito ao pleito.