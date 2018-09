27ª Rodada do Brasileirão inicia com três times na cola do São Paulo

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado e com a possibilidade de ter quatro diferentes líderes. O atua líder, São Paulo, é acompanhado de perto por Palmeiras, Internacional e Flamengo. No lado oposto da tabela, Ceará e Chapecoense fazem um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Todas as partidas terão transmissão em tempo real do Estado.

A rodada começa com o duelo entre Fluminense e Grêmio, às 16h, no Engenhão. O time carioca está na zona intermediária enquanto os gaúchos podem se aproximar dos primeiros colocados em caso de um resultado positivo. Às 19h, é a vez do Corinthians entrar em campo para encarar o América-MG, ainda celebrando a classificação para a decisão da Copa do Brasil, por isso, deverá poupar alguns titulares.

No fechamento da rodada de sábado, o Bahia visita o Flamengo, às 21h, em um jogo importantíssimo para a liderança, já que se vencer, o rubro-negro carioca assume a liderança da competição. Já os baianos precisam vencer para se afastar da zona da degola.

A partida das 11h de domingo será entre Palmeiras e Cruzeiro, jogo que marca o reencontro das duas equipes que se enfrentaram pela semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira passada, e que os mineiros levaram a melhor. A tendência é que as duas equipes preservem alguns jogadores desgastados fisicamente. Quatro jogos acontecerão às 16h, com destaques para mais uma briga pelas primeiras colocações.

O São Paulo, que inicia a rodada na ponta da tabela, vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, na mesma hora que o Internacional recebe o Vitória, no beira-rio. Em Minas, o Atlético-MG sonha se aproximar da parte de cima da tabela e para isso precisa derrotar o Sport. Por fim, o Santos recebe o Atlético-PR com o intuito de se distanciar ainda mais das últimas posições.

Ainda no domingo, a briga contra o rebaixamento marca o duelo entre Ceará e Chapecoense. Ambas equipes iniciam a rodada na zona da degola e, quem perder, ficará em situação ainda mais delicada. Na segunda-feira, Paraná e Vasco também fazem um confronto de times que estão na parte de baixo da tabela.

Veja a lista dos jogos da rodada com o links das partidas em tempo real

SÁBADO

16h - Fluminense x Grêmio

19h - América-MG x Corinthians

21h - Bahia x Flamengo

DOMINGO

11h - Palmeiras x Cruzeiro

16h - Atlético-MG x Sport

16h - Botafogo x São Paulo

16h - Santos x Atlético-PR

16h - Internacional x Vitória

19h - Ceará x Chapecoense

SEGUNDA-FEIRA

20h - Paraná x Vasco