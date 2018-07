3 perguntas para Aloisio, atacante do Shandong Luneng

Por que os chineses contratam tantos brasileiros?

Os chineses admiram muito o jeito como o brasileiro joga. Eles gostam da técnica e do drible. Aqui o futebol é mais corrido. No Brasil é mais técnico e mais cadenciado. Eles procuram a mistura.

A diferença é muito grande entre os dois estilos?

Existe uma troca. Os chineses estão no caminho certo. Existem grandes jogadores no meu time, no do Felipão e do Conca. Alguns chineses são até mais técnicos do que alguns brasileiros.

Quanto tempo você pretende ficar na China?

Pretendo cumprir meus dois anos de contrato e, se renovar, quero ficar mais cinco aqui. Quero construir a minha independência financeira.