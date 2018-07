4ª divisão do Paulista tem Müller, Viola e Alex Dias em campo

Com um novo formato na edição 2015, a quarta divisão do Campeonato Paulista começa nesta sexta-feira com algumas curiosidades e atrações. Entre elas a participação de Müller, ex-ídolo são-paulino e que abandonou a carreira de comentarista para vestir a camisa do Fernandópolis. Quem também promete recuperar a fama é o atacante Viola, 'eterno jogador do Corinthians', de 46 anos, que defenderá o Taboão da Serra.

Não se sabe se esses veteranos vão jogar todas as partidas do seu time. Muito provavelmente que não, mas certamente eles serão as estrelas das equipes. O torneio ainda terá ex-jogadores debutando na função de técnicos.

Aos 49 anos, Müller aceitou convite do time do interior de São Paulo para voltar à ativa. Além dele, o Fernandópolis contratou outros dois jogadores veteranos e experientes: o lateral-direito Maurinho (ex-Cruzeiro), de 36 anos, e Alex Dias, ex-atacante de São Paulo e Vasco, com 42.