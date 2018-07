5 de fevereiro marca o nascimento de diversos craques do futebol

O dia 5 de fevereiro costuma ser generoso com o futebol. A data marca o nascimento de uma série de craques mundiais, entre eles Cristiano Ronaldo Neymar . Coincidência ou não, outros ídolos de várias gerações também fazem parte da extensa lista de aniversariantes do dia.

O argentino Francisco Varallo puxa a fila, nascido no ano de 1910. Revelado pelo Gimnasia y Esgrima, se transferiu para o Boca Juniors ainda jovem e, em 210 partidas, anotou 194 gols pela equipe, sendo o maior artilheiro do clube até ser ultrapassado por Martín Palermo em 2008. Ele foi vice-campeão da primeira edição da Copa do Mundo, em 1930, quando a Argentina foi derrotada pelo Uruguai por 4 a 2. Ele faleceu em 2010, aos 100 anos de idade.

Já em 1932, nascia Cesare Maldini, ex-zagueiro e ídolo do Milan, onde foi tetracampeão nacional. Em 1998, ele chegou a treinar a seleção italiana na Copa do Mundo e, em 2002, comandou o Paraguai. Seu filho, Paolo Maldini, seguiu os mesmos passos e também é considerado um dos maiores defensores da história do Milan e da Itália.

Quem completa 50 anos nesta quinta-feira é Gheorghe Hagi, um dos maiores jogadores da história da Romênia e de sua geração. O meia liderou a equipe até as quartas-de-final da Copa de 1994, a melhor campanha do país em Mundiais. Na década de 90, ele vestiu a camisa de Real Madrid e Barcelona, até se aposentar no Galatasaray em 2001.

Outros dois ídolos da história do Boca Juniors também fazem aniversário neste 5 de fevereiro: Rodrigo Palacio e Carlos Tévez, que completam 33 e 31 anos, respectivamente. Ambos atuam hoje no futebol italiano. Palacio joga na Inter de Milão e Tévez é ídolo da Juventus - assim como foi no Corinthians, no West Ham e no Manchester United.

Como se não bastasse, o melhor jogador do mundo das últimas duas temporadas também faz anos hoje: Cristiano Ronaldo, que entra no grupo dos 'trintões' vivendo seu auge. Em 277 jogos com a camisa do Real Madrid, o português já atingiu a marca impressionante de 288 gols. Na carreira, já são mais de 400.

Por falar em gols, Neymar atinge os 23 anos nesta quinta-feira já tendo anotado 219 tentos na carreira. Apesar da pouca idade, o craque do Barcelona já veste a camisa 10 e detém a braçadeira da seleção brasileira.