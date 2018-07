5 motivos para a torcida do Corinthians acreditar em Love

Muito criticado pela torcida do Corinthians, Vagner Love pode ser decisivo nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Após enfrentar uma péssima fase e acabar no banco de reservas, o atacante voltou à equipe somente porque Luciano se machucou e tem correspondido.

1. Volta por cima

Vagner Love fez cinco gols em seis jogos do returno. É o retrato do bom momento da equipe. Com 15 gols, o Corinthians é o time que mais balançou as redes no segundo turno. Love fez um terço dos gols da equipe.

2. Números impressionantes

O atacante fez mais gols do que nove times no segundo turno: Grêmio, Fluminense, Sport, Ponte Preta, Chapecoense, Coritiba, Joinville e Vasco. Love tem até esta quarta-feira o mesmo número de gols que Atlético-PR e Figueirense nesta segunda metade do Campeonato Brasileiro.

3. Ambição

Love ainda sonha em ser artilheiro do Brasileirão. Ele marcou oito gols e, se conseguir manter o ritmo dos últimos jogos pode ganhar a disputa. O atacante está atrás de Ricardo Oliveira (16), Lucas Pratto (10), Alexandre Pato (9) e Jadson (9).

4. Moral elevado

Love tem a confiança de Tite. O treinador bancou o jogador nos momentos mais difíceis e sempre acreditou que daria a volta por cima. Nas entrevistas, Tite faz questão de elogiar. O presidente Roberto de Andrade também gosta de Love e sempre que pode diz isso em público.

5. Apoio

Todo o elenco gosta de Love. O atacante é muito querido pelos jogadores. A cada gol, todos os atletas fazem questão de correr para abraçá-lo. Love é considerado um jogador “bom de grupo”. Brincalhão, está sempre animado. Costuma também orientar os garotos mais novos.