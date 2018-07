5 motivos que explicam a fraca campanha do Corinthians em 2016

Acostumado com grandes campanhas nos últimos anos, o Corinthians não consegue repetir o bom desempenho em 2016. O Estado separou cinco motivos que explicam um pouco da queda de rendimento da equipe, que não ganhou nenhum título este ano e pode até ficar de fora da Libertadores do ano que vem.

TÉCNICOS

A saída de Tite do Corinthians ainda não foi bem digerida no clube. Além de Cristóvão Borges (18 jogos), Fábio Carille (de forma interina) e Oswaldo de Oliveira (6 jogos) não conseguiram apresentar um bom resultado por começarem um trabalho com torneios em andamento, a saída do atual comandante da seleção escancarou problemas na montagem do elenco. Tite sempre foi conhecido por tirar o melhor dos atletas, prova disso é que o treinador deixou a equipe nas primeiras posições do Brasileirão e agora o time luta, com muita dificuldade, para conseguir entrar no G-6.

LESÕES

Durante a temporada, o Corinthians perdeu muitos jogadores com lesões. Uendel, Cássio e Elias, no primeiro semestre, Guilherme, Bruno Paulo, Rildo, Yago e Cristian são alguns dos atletas que ficaram um bom tempo entregues ao departamento médico.

CONTRATAÇÕES

Depois de perder grande parte do elenco campeão brasileiro em 2015, o Corinthians não conseguiu acertar nas reposições. Marlone, Giovanni Augusto, Guilherme, Marquinhos Gabriel, Vilson e Gustavo não repetiram nesta temporada o bom desempenho que tiveram no último ano.

VENDAS

As duas últimas janelas de transferências enfraqueceram muito o alvinegro. Em janeiro o mercado chinês levou peças importantes como Renato Augusto, Jadson e Gil. No meio da temporada, o elenco foi desmantelado de vez, com as saídas de Elias, Felipe e Bruno Henrique deixarem o clube.

POLÍTICA

A queda dentro de campo ocorre ao mesmo tempo que os bastidores políticos no clube estão em colapso. O presidente Roberto de Andrade sofre com um possível Impeachment por ter assinado atas de assembleias como presidente do clube, antes mesmo de vencer a eleição. Isolado dentro do clube, o mandatário não tem apoio nas decisões, e sofreu até para conseguir contratar um diretor de futebol. Para completar, a Odebrecht, responsável pela construção da Arena Corinthians, está envolvida na Lava Jato e acaba atrapalhando nas negociações dos naming rights do estádio.