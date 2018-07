76% dos brasileiros aprovam a permanência de Tite na seleção brasileira, diz Ibope

A maioria dos brasileiros é favorável a permanência do técnico Tite no comando da seleção brasileira. Segundo o Ibope Inteligência, 76% dos brasileiros querem que ele continue no cargo e apenas 12% defendiam sua saída, 5% são indiferente e 7% não sabem ou não responderam.

A pesquisa completa será divulgada pelo Ibope Inteligência nesta quinta-feira, mas o Estado teve acesso aos dados antecipadamente. Foram ouvidos 2002 torcedores entre os dias 19 e 23 de julho.

Também foi perguntado o que precisaria mudar na seleção brasileira e 59% acreditam que a troca de poucos jogadores já fariam a equipe de Tite melhorar. 16% querem uma reformulação total no time e outros 16% defendem a manutenção dos atletas. E 9% não sabem ou não responderam.

Os dados coletados pelo Ibope ainda mostra que os homens são mais favoráveis a permanência do treinador do que as mulheres (80% contra 73%). E as regiões que mais apoiam o treinador é a Norte e Centro Oeste, que 79% das pessoas apoiaram sua manutenção no cargo. O Sul é quem menos apoia, com 70%.

A pesquisa também fez o levantamento separando as pessoas que disseram acompanhar o futebol com mais frequência. Entre elas, 86% querem que Tite fique e apenas 10% são contra.

Entre os que mais acompanham futebol, 65% defendem a troca somente de alguns jogadores, enquanto 15% defendem a manutenção do elenco e 20% querem uma reformulação total no time. Com o apoio popular, o técnico Tite acertou na quinta-feira a renovação de contrato por mais quatro anos.

Veja alguns dados da pesquisa. A primeira pergunta foi:

Na sua opinião, o técnico que estiver no comando deverá:

Valores totais:

Trocar somente alguns jogadores: 59%

Iniciar uma reformulação na seleção: 16%

Manter todos os jogadores: 16%

Não sabe/Não respondeu: 9%

Entre moradores da região Norte/Centro Oeste

Trocar somente alguns jogadores: 60%

Manter todos os jogadores: 19%

Iniciar uma reformulação na seleção: 14%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Nordeste

Trocar somente alguns jogadores: 61%

Manter todos os jogadores: 17%

Iniciar uma reformulação na seleção: 14%

Não sabe/Não respondeu: 8%

Sudeste

Trocar somente alguns jogadores: 59%

Iniciar uma reformulação na seleção: 19%

Manter todos os jogadores: 14%

Não sabe/Não respondeu: 8%

Sul

Trocar somente alguns jogadores: 53%

Manter todos os jogadores: 19%

Iniciar uma reformulação na seleção: 14%

Não sabe/Não respondeu: 14%

Você é contra ou à favor da permanência de Tite como técnico da seleção brasileira até a próxima Copa?

À favor: 76%

Contra: 12%

Não sabe/não respondeu: 7%

Nem à favor e nem contra: 5%

Entre moradores da região Norte/Centro Oeste

À favor: 79%

Contra: 9%

Não sabe/não respondeu: 6%

Nem à favor e nem contra: 6%

Nordeste

À favor: 76%

Contra: 9%

Não sabe/não respondeu: 7%

Nem à favor e nem contra: 6%

Sudeste

À favor: 78%

Contra: 14%

Não sabe/não respondeu: 6%

Nem à favor e nem contra: 2%

Sul

À favor: 70%

Não sabe/não respondeu: 13%

Contra: 10%

Nem à favor e nem contra: 7%