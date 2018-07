A 10 pontos de sair do rebaixamento, Santa Cruz enfrenta o embalado Flamengo

A 10 pontos de deixar a zona de rebaixamento, o Santa Cruz encara o embalado Flamengo neste domingo, às 17 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 29.ª rodada, na tentativa de interromper a sequência de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro.

O time pernambucano é o atual 19.º e penúltimo colocado na tabela de classificação, com 23 pontos, e terá pela frente um adversário que vem de oito jogos de invencibilidade na competição, com seis vitórias e dois empates. Não é à toa que está na segunda colocação, a três pontos de distância do líder Palmeiras (57 a 54).

Apesar da situação complicada, o elenco do Santa Cruz ainda mantém a esperança de salvação. "Estamos vindo de bons jogos fora de casa, mas o resultado tem escapado. É usar essas lições para conquistar uma vitória. Na nossa situação, não podemos mais pensar em mando. Precisamos vencer em todo lugar. Temos que encarar todo jogo como se fosse o último", comentou o meia João Paulo.

O técnico Doriva tem três desfalques certos para a partida. Os zagueiros Neris e Danny Morais e o meia Pisano estão suspensos. O último também está com caxumba e seu período de retorno é incerto. Além disso, o volante Derley, com dores no tendão de Aquiles, ficou fora dos treinos durante a semana e é dúvida.