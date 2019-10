A dez rodadas do fim, Fla já soma mesma pontuação de campanha do título de 2009

Ao vencer o CSA no domingo, o Flamengo alcançou 67 pontos na tabela do Brasileirão. Se aparentemente o número não chama atenção, a cifra ganha destaque se comparada à última campanha vitoriosa da equipe carioca no campeonato. Em 2009, ao faturar o título, o Fla tinha exatamente os mesmos 67 pontos.

A pontuação chama ainda mais atenção se levar em consideração que o atual campeonato ainda tem mais dez rodadas a serem disputadas. Ou seja, 30 pontos ainda estão em disputa, o que deve "engordar" ainda mais as cifras do time carioca, cada vez mais perto de se sagrar campeão.

"É um dado que não sabia, mas é um dado que reflete o campeonato que estamos fazendo. Ainda faltam 30 pontos, dez rodadas e já temos essa pontuação de quando foi campeão", diz o técnico Jorge Jesus, que prefere não se empolgar muito com a proximidade do título. "São coisas que não podemos valorizar muito. Ainda temos dez rodadas e não vai ser fácil. O campeonato é muito difícil."

O triunfo de domingo manteve a vantagem de dez pontos sobre o vice-líder Palmeiras, dono de 57 pontos. "Estamos em uma caminhada difícil, longa, mas que estamos cada vez mais perto do nosso sonho, que é ganhar esse título", afirma o treinador rubro-negro.

Com dez jogos ainda a disputar, o Flamengo sonha com o título e também com possíveis recordes. O principal é o de pontos. A marca pertence atualmente ao Corinthians, que somou 81 pontos no Brasileirão de 2015. Trata-se da maior pontuação do campeonato no atual formato, disputado em pontos corridos, com a presença de 20 clubes.

Se mantiver o atual ritmo até o fim do Brasileirão, o Fla tem boas chances de superar esta marca histórica. Isso porque aquele time do Corinthians obteve um aproveitamento de 71%. A equipe carioca exibe no momento 79%.

O Flamengo volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 29ª rodada.