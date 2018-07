A 100 dias da convocação da Copa, lista de Felipão tem definições

SÃO PAULO - O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, irá anunciar daqui a exatos 100 dias a lista com os 23 jogadores que disputarão a Copa do Mundo. Há um ano à frente da equipe, Felipão já fez nove convocações. Com exceção das listas para as partidas contra Bolívia e Chile, quando apenas jogadores do futebol brasileiro foram chamados, o treinador convocou 45 atletas.

O setor mais disputado é a zaga. No total, nove jogadores foram lembrados por Felipão. David Luiz e Dante estavam presentes em todas as listas. Thiago Silva, por sua vez, ficou fora de duas, devido a lesões. A disputa pela última vaga deve ficar entre quatro jogadores: Dedé, Henrique, Marquinhos e Réver. Leandro Castán e Miranda, convocados apenas uma vez, só estiveram no grupo que enfrentou a Inglaterra em fevereiro do ano passado.

Felipão incluiu cinco goleiros nas lista da seleção. Julio Cesar e Jefferson lideram, com seis e quatro convocações, respectivamente. Cavalieri (3) e Victor (2) lutam pelo terceiro posto. Diego Alves, do Valencia, foi lembrado apenas uma vez.

As posições mais definidas são as laterais. Daniel Alves esteve em todas as listas. Já Marcelo perdeu somente uma. Com Adriano e Filipe Luis distantes das convocações, Maicon e Maxwell despontam como favoritos para irem à Copa. Os jogadores estavam presentes nas últimas lista de Felipão.

Paulinho, Hernanes, Ramires e Luiz Gustavo estão entre os volantes mais convocados. Na últimas lista, contudo, Lucas Leiva fez parte do grupo que enfrentou Coreia do Sul, Zâmbia, Honduras e Chile. Na lista final, Felipão poderá optar em levar mais um jogador de contenção, podendo, assim, utilizar Ramires e Hernanes mais à frente.

Entre os meias, o técnico brasileiro convocou cinco atletas: Oscar, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Willian e Jadson. Após a Copa das Confederações, apenas os jogadores do Chelsea foram lembrados por Felipão. Cinco centroavantes também vestiram a camisa da seleção desde o retorno do técnico. Fred e Jô têm cinco convocações. Leandro Damião, Diego Costa e Luis Fabiano foram chamados uma vez cada.

Mais sete atacantes estiveram nas sete listas. Neymar, Hulk e Bernard estão entre os mais assíduos. Na última, Robinho voltou ao time no lugar de Lucas. Osvaldo e Alexandre Pato foram lembrados apenas uma vez. Contado as listas em que apenas jogadores do futebol brasileiro foram incluídos, o número total de atletas vai a 52. Os laterais André Santos, Marcos Rocha e Douglas Santos estavam entre os convocados. O goleiro Matheus, o zagueiro Dória, o volante Ralf e o atacante Leandro completam a lista.

A convocação final ocorrerá no dia 7 de maio. Antes, a seleção enfrentará a África do Sul em Johannesburgo, no dia 5 de março. A preparação para a Copa terá início no dia 26 de maio, quando o grupo já começa os três primeiros dias de exames médicos e avaliações físicas. A seleção ficará na Granja Comary, em Teresópolis. O Brasil deve disputar dois jogos-treino até a Copa do Mundo.

A estreia brasileira na Copa será no dia 12 de junho, contra a Croácia, no Itaquerão, em São Paulo. O Brasil também jogará com México, em 17 de junho, no Castelão, em Fortaleza, e com Camarões, em 23 de junho, no Estádio Nacional, em Brasília.

Confira os nomes das sete convocações (futebol nacional e internacional):

Goleiros

Julio Cesar 6

Jefferson 4

Diego Cavalieri 3

Victor 2

Diego Alves 1

Laterais

Daniel Alves 7

Marcelo 6

Maxwell 4

Filipe Luis 3

Maicon 3

Adriano 1

Zagueiros

David Luiz 7

Dante 7

Thiago Silva 5

Dedé 2

Henrique 2

Marquinhos 1

Leandro Castán 1

Réver 1

Miranda 1

Volantes

Paulinho 7

Hernanes 7

Luiz Gustavo 6

Ramires 5

Fernando 4

Jean 3

Lucas Leiva 2

Arouca 1

Meias

Oscar 7

Willian 1

Kaká 1

Ronaldinho Gaúcho 1

Jadson 1

Atacantes

Neymar 7

Hulk 7

Lucas 6

Bernard 5

Osvaldo 1

Pato 1

Robinho 1

Centroavantes

Fred 5

Jô 5

Leandro Damião 1

Diego Costa 1

Luis Fabiano 1