Abel trabalha para manter o foco e mantém dúvida na lateral antes da final da Libertadores

A 19 dias para a final da Libertadores, um dos desafios de Abel Ferreira no Palmeiras, segundo o próprio treinador, é manter o equilíbrio e o grupo focado em suas metas estipuladas. O time engatou cinco vitórias seguidas e terá mais cinco partidas pela frente no Brasileirão antes de encarar o Flamengo na decisão continental marcada para o dia 27 em Montevidéu, no Uruguai.

"O Palmeiras, o treinador do Palmeiras e os jogadores do Palmeiras se alimentam de muito trabalho, muitas renúncias e vitórias. No futebol tudo muda muito rápido. Temos que manter o equilíbrio e foco no que são os nossos objetivos", resumiu o técnico português, preocupado, sobretudo, com o aspecto mental dos atletas.

Abel avalia que, neste período que antecede mais uma decisão de Libertadores, "tudo é mental, tudo vem da cabeça". Embora esteja satisfeito com a evolução de seus atletas, ele entende que o time não chegou ao auge. Há mais margem para evolução.

E a manutenção do bom desempenho passa por controlar os fatores externos, como a eleição que definirá a nova presidente do clube. Leila Pereira é candidata única no pleito, que ocorre no dia 20 deste mês, a uma semana, portanto, da final em Montevidéu contra o Flamengo.

"Minha mensagem para os jogadores é: focados no que controlamos. O que passa fora são questões políticas do clube. Foquem em dar o melhor nos treinos e jogos. É o que têm feito. Focamos naquilo que controlamos", enfatizou Abel.

Quanto à escalação para a final, a 19 dias, já dá para dizer que a base está definida. A grande dúvida mora na lateral direita, em quem será o substituto de Marcos Rocha, suspenso pelo acúmulo de amarelos. As opções são o jovem Gabriel Menino e Mayke, que se recuperou de artroscopia no joelho, mas ainda precisa readquirir a melhor forma.

"Temos duas opções para a lateral direita. Vamos ver quais nos serve. Ver os jogos que eles fizeram. Esperamos que o Mayke venha para estar com o Menino bem competitivo. Vamos ver qual vai estar disponível, ou outro. Depende das minhas ideias. Temos que nos preparar a cada treino e a cada jogo", disse Abel.