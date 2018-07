A 47 dias da Copa, Filipe Luís volta a treinar com bola no Atlético de Madrid

Faltando 47 dias para o início da Copa do Mundo, o lateral-esquerdo Filipe Luís voltou a treinar com bola neste sábado, com a camisa do Atlético de Madrid. O jogador, acostumado a frequentar as listas de convocados do técnico Tite, se recupera de uma fratura na perna esquerda, que atrapalha a sua preparação e até coloca em risco sua presença na Rússia.

+ Confira a classificação do Campeonato Espanhol

O brasileiro fez um treino leve com bola na manhã deste sábado, quando o técnico Diego Simeone encerrava a preparação do Atlético para o jogo contra o Alavés, no domingo, em rodada do Campeonato Espanhol. O lateral não foi relacionado para a partida fora de casa.

Filipe Luís sofreu a fratura na fíbula da perna esquerda no dia 15 de março, no jogo entre o Atlético e o Lokomotiv Moscou, pela Liga Europa. Aos 15 minutos do segundo tempo, ele tentou bloquear uma finalização do atacante Eder, mas acabou acertado com violência pelo rival e precisou deixar o campo, sentindo muitas dores.

A fratura foi diagnosticada logo em seguida. E, dois dias depois da partida, ele já passava por cirurgia no local, em Madri. A alta também foi rápida, assim como todo o processo de recuperação do jogador.

A velocidade na reabilitação é necessária porque o lateral não quer repetir o que aconteceu em 2010, quando também estava na briga por uma vaga na seleção. Porém, uma fratura no tornozelo o tirou da Copa do Mundo da África do Sul. Desta vez, ele está na briga com Alex Sandro para ser o reserva de Marcelo no time de Tite.

Devido à cirurgia, Filipe Luís já perdeu os dois últimos amistosos da seleção brasileira - contra Rússia e Alemanha, no fim de março - antes da convocação final do treinador, marcada para o dia 14 de maio. Os jogadores vão se apresentar à seleção no dia 21, em Teresópolis.

A Copa da Rússia terá início no dia 14 de junho. E a estreia da seleção brasileira está marcada para o dia 17, contra a Suíça. Antes disso, o time fará dois amistosos, contra Áustria e Croácia, no início de junho.