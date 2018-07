A África está conosco, diz goleiro do Mazembe

A vitória do Mazembe diante do Internacional, por 2 a 0, na última quarta-feira, surpreendeu o mundo. Pela primeira vez uma equipe de fora da América do Sul ou da Europa chegou à decisão de um Mundial de Clubes. Diante deste grande feito, e por estar representando o continente, o goleiro Kidiaba diz que o time conta com o apoio de todos os africanos.

"Estamos muito orgulhosos por carregar a bandeira da África. Gostaríamos de pensar que a nação congolesa, assim como todas as pessoas no continente, estão conosco, como estiveram com Gana na Copa do Mundo da África do Sul", declarou o jogador ao site da Fifa, lembrando a campanha ganesa, que terminou nas quartas de final, com a eliminação para o Uruguai.

A equipe de Congo volta a campo no sábado para disputar a final do Mundial contra o vencedor do confronto entre Inter de Milão e Seongnam, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira. Apesar do favoritismo da equipe italiana, Kidiaba alertou que os sul-coreanos podem surpreender, assim como o Mazembe fez com o Internacional.

"O que aconteceu na terça-feira, o Seongnam pode repetir. Provamos que a única coisa que importa é o que acontece no campo, outros fatores nunca deveriam interferir na partida. Se os coreanos acreditarem neles próprios como fizemos, a partida certamente não está resolvida", afirmou o já folclórico goleiro do Mazembe.

Apesar de ter sido o grande destaque da vitória de terça-feira, com grandes defesas, principalmente em finalizações de Giuliano e Rafael Sóbis, Kidiaba preferiu dividir os méritos. "Não foi sobre a performance de apenas um jogador. A vitória foi alcançada por um sólido e bem preparado time", concluiu o goleiro.