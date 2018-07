A bola parada resolve

Duas bolas paradas fizeram o Santos virar o clássico sobre o Corinthians na Vila Belmiro. Como bem definiu Dorival Júnior, não foi o jogo ideal. Desfalcado de Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Victor Ferraz, foi o jogo possível, talvez além da expectativa para uma equipe que vem oscilando na temporada e já não conta mais com Gabigol, negociado com a Inter de Milão.

No primeiro tempo, o Corinthians foi superior. Cristóvão Borges manteve o time da segunda etapa contra o Sport, no mesmo sistema campeão em 2015, o 4-1-4-1, agora com Camacho, Giovanni Augusto e Rodriguinho nas funções e missões de Ralf, Elias e Renato Augusto.

As próximas rodadas do Brasileiro dirão se vai dar certo ou não, é uma possibilidade que se justifica pelo bom primeiro tempo, desde que Giovanni Augusto entenda melhor a sua responsabilidade em campo. Sem a bola, seu retorno é lento, precisa ser corrigido. Coisas do futebol brasileiro, que na 24ª rodada tem quase todos os 20 clubes da primeira divisão ainda em busca da formação ideal.

Mesmo com a vantagem no placar e jogando bem até o início do segundo tempo, o Corinthians tratou de facilitar o caminho para o Santos em casa. Antes mesmo dos dois escanteios que produziram a virada, a defesa falhou no jogo aéreo com marcações imprecisas. Aos 25 minutos, Vilson fez pênalti em Rodrigão, e 15 minutos depois Renato resolveu a partida, de cabeça, superando a marcação de Fagner.

Próximos na tabela de classificação, Santos e Corinthians não têm atuações seguras, lutam apenas por vaga na Copa Libertadores de 2017. Para pensar em título Brasileiro, restando agora 14 rodadas, precisam melhorar bastante.

ABERRAÇÃO

A expulsão de Lucas Lima na partida contra o Internacional, aos 45 minutos do primeiro tempo, por cera, foi a maior aberração da arbitragem neste Campeonato Brasileiro.

Praticado pelo árbitro Rodrigo Batista Raposo, o crime foi debatido por quase 24 horas até a CBF se mexer e retirar o apitador da escala de ontem do futebol. Antes disso, a entidade já havia acusado o golpe e dado uma daquelas respostas de quem vive em estado letárgico. Às 16h28 da sexta-feira, publicou em seu site um levantamento sobre o excelente tempo de bola em jogo no Brasileirão.

Foi mais uma tentativa patética de encobrir os fatos. Sobre o crime cometido em Porto Alegre, no meio da semana, daqueles que arremessam a credibilidade do campeonato para lixo, nenhuma explicação significativa. O Internacional, que não vencia havia 14 jogos, achou tudo normal, conveniente. Momentos como esse mancham ainda mais o nosso futebol cambaleante. Acorda, Marco Polo!

CRISE BRAVA

O São Paulo foi buscar um rosto conhecido para enfrentar a crise. Marco Aurélio Cunha é uma figura acostumada aos embates verbais, é um ser do futebol, conhece o clube profundamente e pode diminuir as distensões do time no momento mais delicado da temporada.

Há quem ainda não tenha noção clara do problema, mas a situação da equipe é gravíssima, apesar da vitória sobre o Figueirense por 3 a 1. Mesmo não sendo capaz de diminuir a fragmentação política tricolor, Marco Aurélio pode ajudar, mas nem ele sabe quanto ou até quando, tanto que apenas se licenciou de suas atribuições na CBF.

Os próximos meses definirão de que tamanho ele sairá da administração desse conflito e qual caminho deverá seguir. Aos olhos do torcedor isso pouco importa, pois nada pode ser pior que a queda para a Série B. E é bom se preocupar, até que a equipe esteja segura e remendada internamente.

Clube grande também cai. Cai puxado pela força da gravidade. Nessa situação, algumas quedas não estão relacionadas apenas à qualidade dos jogadores. Quando o grupo dissolve seus objetivos e perde o sentido de equipe, fica perigoso.