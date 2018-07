A caminho da China, Elkeson se despede no Botafogo

O jogador chegou no fim do treino, já de chinelo, e foi ao gramado principal do Engenhão para dar um último abraço nos companheiros. Elkeson, que assinou com o clube carioca no meio da temporada passada, vindo do Vitória, e sequer é titular do time de Oswaldo de Oliveira, deverá render o Botafogo mais de R$ 15 milhões.

Titular do ataque alvinegro, Bruno Mendes também já nem treinou nesta sexta-feira. Como teve seu contrato rompido por conta de uma dívida do Guarani (seu ex-time) com o ex-zagueiro Andrei, e a situação não foi resolvida a tempo de ele jogar o clássico de sábado contra o Flamengo, o atacante teve as férias antecipadas.

Sem suas duas únicas opções, Oswaldo de Oliveira chamou da base o garoto Sassá, de 18 anos. O treinador também não pode escalar Lucas, Jefferson, Antônio Carlos, Dória e Andrezinho, todos suspensos. Márcio Azevedo vai ser poupado. Assim, o time terá: Renan; Lennon, Brinner, Fábio Ferreira e Lima; Jadson, Gabriel, Seedorf, Lodeiro e Fellype Gabriel; Sassá.