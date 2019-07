A caminho do Corinthians, Gil deixa a China com centenas de torcedores no aeroporto

O zagueiro Gil está a caminho do Corinthians. O jogador se despediu do Shandong Luneng nesta segunda-feira e deixou a China como grande ídolo do clube. Centenas de torcedores foram ao embarque do novo reforço corintiano.

Gil precisou ser escoltado por seguranças até a sala de embarque. No caminho, tentou dentro do possível atender aos fãs. Ele posou para selfies com os torcedores, recebeu flores e outros presentes como forma de agradecimento pelos três anos e meio no clube.

O zagueiro teria mais seis meses de contrato com o Shandong Luneng, mas como tinha boa relação no clube, conseguiu antecipar a rescisão. O acerto com o Corinthians deve ser sacramentado até quarta-feira.

No período em que defendeu o clube chinês, Gil disputou 134 partidas, marcou 11 gols e deu seis assistências. Com o Corinthians ele deverá assinar contrato por três temporadas e receber o teto salarial, assim como Cássio, Fagner e Jadson.

REENCONTRO

Parceiro de Gil no Shandong Luneng em 2016, Junior Urso comemorou nesta segunda-feira poder atuar novamente com o zagueiro. "É um profissional excepcional. Parece com o Ralf, te motiva a trabalhar sempre mais. Ele é amigo, bom de grupo. Importante ter um cara assim no time. Joga e no dia seguinte está na academia, te puxa para cima. Um cara vitorioso", comentou.

Gil, atualmente com 32 anos, se prepara para sua segunda passagem pelo Corinthians. Ele defendeu o clube pela primeira vez entre 2013 e 2015. Nesse período conquistou Campeonato Paulista (2013), Recopa sul-americana (2013) e Campeonato Brasileiro (2015).