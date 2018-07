A caminho do Manchester City, Gabriel Jesus faz carta de despedida ao Palmeiras

Prestes a se apresentar ao Manchester City, Gabriel Jesus postou em seu Instagram, uma mensagem onde se despede e agradece ao Palmeiras pelos momentos vividos. Aos 19 anos, o atacante foi comprado pelos ingleses em agosto de 2016 e ficou até o fim da temporada no clube paulista, conquistando o Campeonato Brasileiro.

"Confesso que nesse momento que escrevo essa carta é difícil segurar a emoção. Passa um filme na minha cabeça. Filme com final feliz. Como sempre dizem por aí a vida passa muito rapidamente. Aproveitem enquanto é tempo. Eu aproveitei cada segundo dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse time me deu a chance de ter uma profissão, de ter amigos, de ter uma vida melhor, de fazer meu sonho virar realidade. O Palmeiras foi a minha grande escola", diz parte da publicação.

Cria das categorias de base do Palmeiras, Jesus foi promovido ao elenco principal em 2015. Foi no ano passado, porém, que ele atingiu seu melhor momento ao fazer 21 gols em 46 partidas. O bom desempenho lhe rendeu, inclusive, o prêmio de craque do Campeonato Brasileiro.

Confira a publicação na íntegra:

Chegou a hora do adeus. Como é difícil se despedir de algo que te fez tão bem. Como é dolorido dar tchau para aquilo que transformou sua vida e da sua família. Cheguei no Palmeiras uma criança e lembro cada dia aqui dentro. Como toda caminhada teve suas dificuldades, momentos difíceis que dava vontade de desistir, mas eu acreditei no meu sonho e ele se realizou.

Jamais vou esquecer o que vivi aqui. Quando fecho os olhos vem o som da torcida cantando o "Glória aleluia, é Gabriel Jesus". Mas a vida tem que continuar e chegou o momento de me despedir, despedir não, agradecer. Obrigado em primeiro lugar a Sociedade Esportiva Palmeiras, jamais esquecerei você.

Obrigado aos funcionários do clube, que não aparecem, mas são fundamentais para a grandeza do Palmeiras. Muito obrigado aos meus companheiros de clube que dentro e fora de campo dividimos as alegrias e tristezas.

Obrigado também ao Presidente e toda diretoria que confiaram no menino criado na própria casa. E meu muitíssimo obrigado a Deus que me deu o dom e principalmente o privilégio de jogar futebol no Palmeiras. Jamais esquecerei todos que fazem parte da Sociedade Esportiva Palmeiras!