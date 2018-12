A caminho do Palmeiras, Raphael Veiga dá adeus ao Athletico-PR

O meia Raphael Veiga deu adeus do Athletico-PR em grande estilo. Na última quarta-feira, ajudou o clube a derrotar o Junior Barranquilla nos pênaltis, na Arena da Baixada, e conquistar a Copa Sul-Americana, o primeiro título internacional de sua história. Por isso, se despediu da torcida nesta sexta, nas redes sociais, com a sensação de "dever cumprido".

"Quero agradecer a todos do Athletico-PR pelo ano de 2018! Atletas, comissão técnica e diretoria que me receberam muito bem. Me deram confiança e oportunidade. Saio daqui com a sensação de missão cumprida", escreveu o meia em sua página no Instagram.

Veiga foi contratado por empréstimo junto ao Palmeiras no início do ano. Depois de um início de trajetória difícil, se firmou e virou um dos destaques da ótima campanha da equipe no segundo semestre, inclusive no torneio continental. Tal destaque fez com que o clube paulista optasse por utilizá-lo em 2019, o que encerrou sua passagem por Curitiba.

"Espero ter conquistado também a confiança do torcedor que comemorou o título da Sul-Americana. Se este é o primeiro título internacional do 'Furacão', quero dizer que também é o primeiro título da minha carreira. Fizemos história juntos! Muito obrigado!", encerrou.