A caminho do São Paulo, Pratto e Jucilei devem ser apresentados domingo

O São Paulo está próximo de anunciar dois reforços de peso para a temporada: o atacante Lucas Pratto e o volante Jucilei. Os dois nomes foram acertados pela diretoria, que ainda não confirmou oficialmente, e devem ser apresentados para a torcida no jogo de domingo, contra a Ponte Preta, no Morumbi.

Pratto estava no Atlético-MG e, como não queria ser reserva de Fred para não perder espaço na seleção argentina, preferiu se transferir para um time onde pudesse mostrar seu futebol. Os valores da transação não foram divulgados, mas estima-se que o São Paulo pagará 6,2 milhões de euros (cerca de R$ 20,7 milhões) por 50% dos direitos do atleta. O restante ficará com o Atlético-MG, Vélez Sarsfield e um grupo de investidores.

"O São Paulo fez um contato de que tinha interesse no jogador. O Pratto tinha pedido que queria a saída nessa janela. Vamos aguardar as próximas horas, realmente está muito próximo de sair. Pelo valor que foi apresentado, é a segunda maior venda do clube, não tem como negar", afirmou Daniel Nepomuceno, presidente do Atlético-MG.

O atacante era um sonho antigo no São Paulo. Quando Bauza comandava a equipe, ele já tinha sugerido a contratação do jogador argentino, no ano passado. Só que agora a diretoria do São Paulo se viu com dinheiro na mão, por causa da venda de David Neres para o Ajax por R$ 40 milhões, e vai usar parte dessa quantia para trazer Pratto.

Com Pratto, o técnico Rogério Ceni terá seu tão sonhado camisa 9. Um grande problema da equipe vinha sendo a falta de um ótimo finalizador. Com o atacante, o time terá um artilheiro de experiência internacional e pronto para liderar o ataque do time. Chávez, que vinha fazendo essa função, poderá atuar pelos lados do campo.

"Não veio a proposta da Europa, mas chegou a proposta de um clube muito bom do Brasil, só tenho de agradecer às pessoas, pelo respeito que sempre tive. É um momento que o elenco está muito forte, principalmente no ataque, e o Atlético-MG não sentirá tanto a minha ausência no aspecto esportivo", comentou Pratto. "Era o momento de aceitar essa negociação, pelo meu projeto de futuro", continuou.

O volante Jucilei, por sua vez, estava apenas esperando a documentação chegar da China para se apresentar ao São Paulo. Ele anunciou nesta quinta-feira que está vindo para a capital paulista, para fazer exames médicos, e deve ser anunciado também. Versátil, ele pode atuar inclusive na zaga ou na lateral-direita.

Ainda não se sabe em detalhes quando os dois jogadores poderão estrear. Pratto vinha treinando normalmente e pode até enfrentar o Santos, na quarta-feira, pelo Campeonato Paulista. Jucilei também está em forma, mas sem ritmo de jogo. Ele vinha treinando com um personal trainer e fez toda a pré-temporada com o Shandong Luneng, ou seja, não vai demorar para poder atuar.