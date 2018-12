A caminho do Vasco, Bruno César se despede do Sporting: 'Levarei no coração'

Muito próximo de ser anunciado como reforço do Vasco, o meia Bruno César encerrou oficialmente sua passagem pelo Sporting. Nesta sexta-feira, ele utilizou as redes sociais para divulgar uma mensagem emocionada à torcida do clube português, onde atuou nas últimas três temporadas.

"Queria comunicar que hoje se encerra mais uma etapa na minha vida. Hoje, eu me despeço do Sporting! Termina um ciclo, uma etapa, mas não termina o amor que levarei para sempre no meu coração! Queria agradecer a todos os jogadores que de alguma forma me ajudaram nesses três anos de clube! Agradecer aos torcedores que me apoiaram e me receberam de braços abertos!", escreveu no Instagram.

Bruno César conseguiu a liberação do Sporting para acertar com o Vasco, que anunciou na última quinta-feira já ter acordado a base salarial e o tempo de contrato com ele. Apesar da satisfação com a transferência, o jogador não escondeu a dificuldade de deixar o clube português.

"Passei por tudo nesse clube! Mas, com certeza, nunca deixei de me dedicar em um só jogo e um só treino! Acho que é um dos piores dia da minha vida profissional! É difícil deixar um clube que você aprendeu a amar e respeitar! Obrigado por tudo, Sporting. Obrigado por me transformar em um grande jogador e principalmente em um grande homem!! Te amo, Sporting", completou.

Bruno César ganhou destaque no Santo André, em 2010, e acertou com o Corinthians, onde atuou até o ano seguinte. Negociado com o Benfica, passou pelo Al-Ahli antes de retornar ao Brasil para atuar no Palmeiras. De volta a Portugal, jogou pelo Estoril até 2015, quando foi para o Sporting.