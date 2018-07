'A chance de eu permanecer no Corinthians é muito grande', diz Pablo após título

Após encerrar um ano que considerou "perfeito", o zagueiro Pablo está otimista em permanecer no Corinthians na próxima temporada. O seu empréstimo com o Bordeaux, da França, termina em dezembro e Pablo quer ficar.

+ Carille: aposta que virou um técnico vencedor no Corinthians

+ De quarta força a melhor do Brasil: Corinthians é heptacampeão

"A conversa com a diretoria foi muito boa e a chance de eu permanecer é muito grande. Estou muito feliz aqui no Corinthians. É muito gratificante ter o trabalho reconhecido", disse.

+ Torcida do Corinthians abraça o time e garante recorde de público no Brasileirão

+ Renascido, Jô vai atrás de feito inédito na história do Corinthians

O Corinthians tem até o fim do mês para exercer prioridade e comprar Pablo por 3 milhões de euros (R$ 11 milhões). "Foi um ano perfeito, com dois títulos. Essa história de quarta força nos motivou ainda mais. Ser campeão brasileiro é muito bom, mas ser campeão brasileiro pelo Corinthians é perfeito", disse.

A diretoria do Corinthians também está otimista com a permanência de Pablo. Nos próximos dias, os dirigentes voltarão a se reunir com o empresário do jogador e representantes do Bordeaux.