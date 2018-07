A contagem regressiva de Ceni: 5 a 1 marca arrancada ao título

O São Paulo enfrenta nesta quarta-feira o Vasco com o objetivo de manter vivo o sonho de título na temporada. Para isso, pode se inspirar em um confronto vitorioso contra o time carioca em 2006, quando uma goleada no Morumbi e uma boa atuação do goleiro Rogério Ceni firmaram de vez a equipe na busca pela taça do Campeonato Brasileiro.

A partir daquela vitória por 5 a 1, com gol de Ceni, o São Paulo não perderia mais pelas 11 rodadas seguintes e conquistaria o terceiro título nacional. O Estado conta essa história como parte da série especial de partidas inesquecíveis do goleiro. O resgate antecipa a preparação para a homenagem à aposentadoria do goleiro, que aos 42 anos faz a última temporada pelo São Paulo e deve se aposentar.

A equipe do Morumbi entrou em campo na noite de 4 de outubro pressionada pela derrota no domingo. Os 3 a 1 sofridos diante do rival, Palmeiras, obrigavam o então líder do campeonato a reagir e manter a distância de cinco pontos para o Grêmio, que estava na segunda posição.

Logo no começo do jogo o time do Morumbi saiu na frente e se tranquilizou. Aos 8 minutos, Andrade fez gol contra e pouco depois, Danilo ampliou. Ainda antes do intervalo Leandro Amaral diminuiria e Fabão marcaria para fazer 3 a 1. Na segunda etapa o São Paulo aproveitou que estava com um a mais em campo definiu o jogo de vez com o zagueiro Miranda e Rogério Ceni.

O goleiro marcou de falta, aos 19 minutos, e fechou o placar. Ainda antes do apito final o capitão driblou o vascaíno Madson e provocou a revolta do técnico do time carioca, Renato Gaúcho, que acusou o são-paulino de menosprezo. O lance, porém, pouco significou naquela noite.

Após aquela rodada, o time do técnico Muricy Ramalho não perderia mais, até se sagrar campeão em novembro com o empate em 1 a 1 com o Atlético-PR, no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 5 x 1 VASCO

4/10/2006 - CAMPEONATO BRASILEIRO

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Ilsinho, Fabão (Edcarlos), Miranda e Júnior; Josué, Souza (Ramalho), Danilo e Leandro; Aloísio (Edgard) e Thiago Ribeiro. Técnico: Muricy Ramalho.

VASCO: Cássio; Fábio Braz, Jorge Luiz, Ygor e Claudemir (Abedi); Amaral, Andrade, Diego e Morais (Madson); Jean (Coutinho) e Leandro Amaral. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS: Andrade (contra), aos 8, Danilo, aos 16, Leandro Amaralo, aos 24, e Fabão, aos 33 minutos do primeiro tempo. Miranda, aos 3, e Rogério Ceni, aos 19 minutos do segundo tempo.