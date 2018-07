A contagem regressiva de Ceni: recorde contra o Cruzeiro em 2006

Um jogo entre São Paulo e Cruzeiro mudou a história de futebol. Foi contra o mesmo adversário deste domingo que em 2006, pelo Brasileirão, Rogério Ceni teve uma atuação histórica, ao defender um pênalti e marcar duas vezes, gols que garantiram o empate e o fizeram se tornar o maior goleiro artilheiro.

Com 64 gols, o são-paulino superou o paraguaio Chilavert no jogo disputado no Mineirão, no dia 20 de agosto daquele ano. O Estado relembra essa história como parte da série especial de partidas inesquecíveis do goleiro. O resgate histórico antecipa a preparação para a homenagem à aposentadoria do goleiro, que aos 42 anos faz a última temporada pelo São Paulo e deve dar adeus ao futebol ao fim da temporada.

O contexto daquela partida no Mineirão era bem complicado para o São Paulo. Quatro dias antes a equipe havia perdido a final da Copa Libertadores para o Inter, em Porto Alegre, e defendia em Belo Horizonte a liderança do Brasileirão. Tudo ficou ainda mais complicado quando ainda no primeiro tempo o Cruzeiro abriu 2 a 0.

O São Paulo poderia ter levado outro ainda no intervalo. Vágner cobrou pênalti, mas Rogério Ceni defendeu e deu início à reação. Minutos depois o árbitro marcou falta e ao contrário de todos os gols que fez até hoje na carreira, Ceni marcaria com a bola rolando. O goleiro tocou, o meia Souza pisou na bola e o capitão são-paulino chutou para o gol.

O segundo tempo foi movimentado e Ceni voltaria a marcar, mas de pênalti. Com o 2 a 2 o São Paulo se segurou na liderança e rumou para o título, mesmo depois da frustração do vice-campeonato na competição continental. Ao fim do jogo e já recordista como artilheiro, o goleiro dedicou o feito ao técnico Muricy Ramalho, o mesmo que o liberou para em 1997, iniciar a cobrar faltas. "Mas é um orgulho chegar a essa marca na presença dele, um Muricy mais maduro, ainda melhor".

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 x 2 SÃO PAULO

20/8/2006 - CAMPEONATO BRASILEIRO

CRUZEIRO: Fábio; Luizão, Edu Dracena e Gladstone (Julio César); Michel, Sandro, Élson, Wagner e Francismar; Geovanni (Kerlon) e Alecsandro (Élber). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Alex Silva, Fabão e Edcarlos; Souza (Thiago Ribeiro), Mineiro, Josué, Danilo e Lúcio; Leandro (Ilsinho) e Aloísio (Alex Dias). Técnico: Muricy Ramalho.

GOLS: Alex Silva (contra), aos 7, Michel, aos 35, e Rogério Ceni, aos 43 minutos do primeiro tempo. Rogério Ceni, aos 16 minutos do segundo tempo.