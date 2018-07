A convite de Ceni, Daniel Alves visita CT do São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo recebeu a visita do lateral-direito Daniel Alves, do Barcelona, nesta terça-feira, 19, no CT da Barra Funda. Titular da melhor equipe do mundo e da seleção principal, o jogador foi convidado pelo goleiro Rogério Ceni a conhecer as instalações do clube como retribuição à visita feita pelo são-paulino no início deste ano.

São-paulino confesso, ele recebeu uma camisa personalizada com seu nome e o número 2 nas costas e voltou a falar do desejo de um dia atuar pelo time de coração quando voltar para o Brasil.

"É um sonho que tenho e não escondo. Sempre deixei claro que se voltasse ao Brasil eu gostaria de jogar no São Paulo e no Bahia. São dois times que tenho um carinho enorme. O São Paulo por eu ser torcedor e o Bahia por ter sido onde tudo começou", afirmou ao site oficial.

Além de conhecer o CT, Daniel Alves teve a oportunidade de rever Luis Fabiano e Julio Baptista (que se trata de lesão no pé), companheiros de tempo de Sevilla. Além da dupla, Lucas e Cícero também ficaram no animado bate-papo com o lateral.

"Tenho um monte de amigos no clube e sou torcedor também. Respeito o São Paulo pela organização que tem e pela intenção de formar jogadores. É um dos maiores clubes do Brasil e espero que tenha toda sorte do mundo. Certamente estarei na torcida (contra o Coritiba)", torceu. O São Paulo enfrentará o Coritiba, na quarta, pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil.