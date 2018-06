A Copa começa hoje

Pela primeira vez desde que assumiu o comando da seleção e deu a ela novos rumos, Tite terá a chance de trabalhar durante 27 dias sem interrupção. Esse tempo já foi maior no passado, quando o escrete se reunia para se preparar para uma Copa do Mundo. O Brasil chegou até aqui ganhando seus jogos nas Eliminatórias e amistosos, somando pontos e dando ao torcedor esperança. A repercussão do trabalho do técnico ecoa na Europa, onde estão seus principais rivais na Rússia, a ponto de o Brasil voltar a ser reverenciado e apontado como um dos favoritos ao título mundial.

Tite passou no teste, mas não pode se agarrar a ele antes de disputar uma competição oficial de tiro curto. São sete partidas até chegar à final da Copa. Portanto, não há espaço para erros.

O elenco, agora com os 23 nomes definidos, é pragmático, versátil, de grande obediência tática e bem posicionado dentro de campo, além, claro, de muita qualidade técnica e tática. Afinal, a grande maioria atua na Europa.

Então não seria demais afirmar que a seleção brasileira se iguala aos seus maiores adversários da Europa, até mesmo se comparada à Alemanha, que nos surrou em 2014 dentro de nossa casa em Minas Gerais. Ora, isso é tudo o que sempre defendemos, senão todos, ao menos a maioria dos torcedores brasileiros, que sempre viu no Brasil um amontoado de bons jogadores, mas sem qualquer disposição e obediência tática e se valendo apenas das jogadas individuais e do talento (características do DNA dos atletas), para resolver as disputas dentro de campo.

Tite treinou esse time para saber se posicionar, para se recompor rapidamente quando necessário, para não deixar brechas em campo, para atacar na hora certa e tomar conta dos espaços vazios. Amadureceu a seleção taticamente para que ela se iguale aos outros candidatos ao título na Rússia.

Em seu discurso, fez tudo isso sem inibir ou frear a ginga e o talento do jogador brasileiro. O treinador jura que pede a todos mais dribles e mais jogadas individuais, dando a eles liberdade para criar e inventar.

Tomara que Tite consiga unir nesse Brasil que se prepara para mais uma Copa do Mundo, ainda sangrando pela derrota de 7 a 1 no Mineirão naquele 8 de julho de 2014, a necessidade tática dentro de campo com a qualidade técnica diferenciada de nossos atletas.

É fundamental ainda que a seleção se esqueça dos resultados conseguidos até agora e passe a encarar a disputa na Rússia de forma diferente, com ansiedade, preocupação, alegria e vontade, sentimentos que devem motivar a equipe na competição. Tite não tem experiência em torneios internacionais e terá, como a maioria de seus jogadores, de aprender com a disputa. Tem de saber que não pode pisar em falso e que deve pensar em todos os detalhes e situações possíveis para não ser surpreendido. Se tudo isso não funcionar, o torcedor brasileiro sabe que a seleção tem ainda a genialidade Neymar e a ginga e inteligência de pelo menos mais três ou quatro da lista dos 23 do treinador. A Copa começa hoje, em Teresópolis, no Rio.

CARILLE

O treinador se perde ao criticar a “maioria da imprensa” sobre a possibilidade de ele deixar o Corinthians. Erra ao imaginar que somente ele pode dar informações sobre o clube e suas transações. Com o tempo ele vai aprender sobre os interesses das partes envolvidas dentro do futebol. Foi ingênuo. Notícias vazam de todos os lados e há muitos interesses nisso. Não aceito seu desabafo arredio em público. Até seus pais comentaram no SporTV as informações vindas da Arábia e tudo o que ela poderia significar.

SÃO PAULO

Aguirre, definitivamente, recupera e pode contar com Diego Souza como seu camisa 9.