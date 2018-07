'A culpa é de todos nós', reconhece diretor palmeirense

José Carlos Brunoro, diretor-executivo do Palmeiras, assumiu a parcela de responsabilidade da diretoria na crise da equipe agravada pela goleada de 6 a 0 sofrida para o Goiás. Com o resultado, que iguala o maior revés que a equipe já havia sofrido no Campeonato Brasileiro, derrubou o time para a lanterna do torneio. "A culpa é de todos nós, não podemos nos eximir, estamos dentro do processo de responsabilidade, a maior parcela é de quem comanda, temos de assumir, refletir os erros e pensar imediatamente numa solução, não podemos ficar adiando o problema - completou.

O dirigente alviverde admitiu que a atuação da equipe foi desastros no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. "Acho que hoje foi um desastre. Se está acontecendo alguma coisa, temos de analisar, como fazemos todos os dias. Tentamos dar condições para que as coisas melhorem, estavam melhorando, tirando o jogo do Fluminense (derrota por 3 a 0)", disse o dirigente.

Contra o Goiás, a equipe do Palmeiras cometeu muitos defensivos, que foram decisivos para o placar. Foram dois erros na saída de bola, que ocasionaram o segundo e o terceiro tentos, uma bola desviada pelo zagueiro Lúcio que foi interpretada com recuo pelo árbitro. Na cobrança, o Goiás marcou o quarto gol. Por fim, o goleiro Deola não segurou o chute de Welinton no sexto tento.

Nos últimos seis jogos, a equipe palmeirense venceu apenas uma. A próxima partida do Palmeiras será na próxima quinta-feira, às 19h30, contra o Vitória, no Pacaembu.