“A culpa é mais de nós, jogadores”, diz Dudu após derrota do Palmeiras para o Flamengo

O atacante Dudu foi o único jogador do Palmeiras poupado das críticas e dos protestos da torcida do Palmeiras na derrota para o Flamengo, neste domingo, no Allianz Parque, por 3 a 1. O revés causou a demissão do técnico Mano Menezes. Na saída do gramado, antes da demissão, Dudu afirmou que os jogadores também são responsáveis pela má fase do clube.

“O sentimento é de que faltou alguma coisa. A gente começou o ano bem, o Brasileiro bem, mas tivemos uma queda muito grande. Não é culpa de diretoria, de treinador. É mais de nós, jogadores. Temos que assumir essa responsabilidade, não deixar cair no treinador, no presidente. Temos que ver o que erramos para não errar de novo ano que vem”, afirmou o atacante.

O Palmeiras soma cinco jogos sem vencer, com três derrotas seguidas (Grêmio, Fluminense e Flamengo). Desde 2015, a equipe não somava essa sequência.

A passagem de Mano pelo Palmeiras durou pouco menos de quatro meses. Em 20 partidas sob o comando de Mano, o Palmeiras venceu 11 vezes, com cinco empates e quatro derrotas. Apesar do bom começo após emendar cinco triunfos seguidos, Mano não conseguiu manter o Palmeiras próximo ao Flamengo na briga pelo título brasileiro.