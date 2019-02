A dois dias de duelo contra o Ajax, Real Madrid volta aos treinos sem Benzema

A dois dias de enfrentar o Ajax, em Amsterdã, na Holanda, pelo duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Real Madrid treinou nesta segunda-feira sem contar com a presença no gramado do atacante Karim Benzema. O jogador realizou uma atividade em separado do restante do elenco do time espanhol, nas instalações internas do clube.

No último sábado, o francês foi substituído aos 44 minutos do segundo tempo do clássico contra o Atlético de Madrid, na casa do rival, onde a sua equipe derrotou o rival por 3 a 1 e assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol, ultrapassando justamente o adversário da capital madrilenha, agora terceiro colocado da tabela.

O Real também informou nesta segunda-feira que os lesionados Marcos Llorente, Isco Alarcón e Luca Zidane continuaram os processos de recuperação de suas respectivas lesões. Com baixas no elenco, o técnico Santiago Solari trouxe como novidade o goleiro Diego Altube, do juvenil do clube, nesta atividade de segunda-feira.

Antes de encarar o Atlético de Madrid, o Real empatou por 1 a 1 com o Barcelona, na última quarta-feira, pelo confronto de ida das semifinais da Copa do Rei, também fora de casa. Desta forma, a equipe ganhou mais confiança para enfrentar o Ajax nesta quarta-feira, às 18 horas (de Brasília), no mata-mata da Liga dos Campeões. O duelo de volta das oitavas de final será no dia 5 de março, no Santiago Bernabéu, na Espanha.